Presidenta (s) de la Suprema justifica ausencia en comisión por sicario liberado: “Las investigaciones están en curso”

En el marco de la cuenta pública del Congreso, la presidenta subrogante de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, abordó en diálogo con la prensa los cuestionamientos al Poder Judicial por no asistir a la sesión de la comisión de Constitución y Seguridad del Senado en que se trató el caso del sicario Alberto Mejía.

“Hay algunas cuestiones que se tienen que resolver, que se tienen que dilucidar y para eso está la investigación sumaria administrativa que dispuso la Corte de Apelación de Santiago, que además derivó los antecedentes al Ministerio Público para que se investigue si eventualmente se incurrió en la comisión de algún delito”, expuso Chevesich.

“Mientras aquello no se concluya, no se diluciden los hechos precisos y se tomen las definiciones por las instancias respectivas, simplemente no hay nada más que decir”, apuntó.

La ministra insistió en que se debe esperar el resultado del proceso en curso para evaluar.

“Yo no puedo asumir un error por algo que aún no está dilucidado. Esperemos el resultado de la investigación disciplinaria, que ahí va a quedar claro en qué error se incurrió. Si hay error solamente o algo más”, planteó.

El Presidente Gabriel Boric saluda a la presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevecich, durante la Cuenta Pública del Congreso Nacional en Valparaíso. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Por la inasistencia a la comisión, desde el Senado acusaron que hubo una “defensa corporativa” en el Poder Judicial y oficiaron máximo tribunal apuntando a una “actitud poco colaborativa”.

“Yo debo relevar que la Corte Suprema nunca ha tenido una actitud obstruccionista con el Congreso Nacional, todo lo contrario”, sostuvo la presidenta (s) del máximo tribunal.

En esa línea, dijo que la inasistencia “en esta ocasión fue porque el Pleno decidió que están las investigaciones en curso y que por lo tanto es suficiente que en esas investigaciones se dilucide todos los hechos y se ponga en conocimiento de la opinión pública y obviamente de las autoridades pertinentes”.