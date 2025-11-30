BLACK SALE $990
    Nacional

    Presidente del Colegio de Profesores valora oficio de la CGR tras incidentes en el Instituto Nacional y critica a Desbordes

    "A mí me parece que hace bien la Contraloría, para volver el foco a lo que corresponde", enfatizó Mario Aguilar.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Presidente del Colegio de Profesores valora oficio de la CGR tras incidentes en el Instituto Nacional y critica a Desbordes

    El Colegio de Profesores abordó este domingo el oficio emitido por Contraloría en contra de la Superintendencia de Educación y el municipio de Santiago tras los graves incidentes ocurridos esta semana en el Instituto Nacional, en el que tres profesoras resultaron agredidas y rociadas con bencina.

    Desde el ente fiscalizador pidieron que tanto el municipio como la superintendencia "indiquen todas las medidas que han adoptado para evitar la reiteración de situaciones de violencia en ese y los demás establecimientos estudiantiles sujetos a su fiscalización". Para esto, tendrían 10 días hábiles para presentar lo requerido.

    Respecto a la postura de la CGR, el presidente del magisterio, Mario Aguilar, enfatizó que le parece “correcta” la solicitud. “Son preguntas correctas, porque muchas veces lo que hay acá son voladores de luces o desvíos de atención, o bien el sacar provecho para emitir cuñas comunicacionales, pero en la práctica avanzar muy poco o casi nada con el tema”, mencionó.

    MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

    Señalando que el fenómeno de los overoles blancos se inició durante la gestión alcaldicia de Felipe Alessandri, Aguilar cargó también contra sus sucesores y el actual jefe comunal, Mario Desbordes.

    “Posteriores autoridades tampoco fueron capaces y el alcalde Desbordes llegó a ejercer el cargo asegurando que iba a terminar con ese problema rápidamente ¿Pero qué ha hecho más allá de las declaraciones?“, criticó.

    La responsabilidad principal es del sostenedor, la responsabilidad principal de los problemas que ocurren en educación en Chile es del Ministerio de Educación, es de la Superintendencia de Educación, no de un gremio”, continuó.

    A lo que inmediatamente, agregó: “Entonces, cuando desvían el foco, a mí me parece que hace bien la Contraloría para volver el foco a lo que corresponde, que es cuál es la responsabilidad del sostenedor, que es el primer responsable de asegurar condiciones adecuadas en los colegios que están bajo su administración, y cuál es la responsabilidad y la gestión efectiva que han hecho los distintos organismos de educación”.

