Patricio Meza por alza de casos Covid: “Probablemente vamos a tener que retroceder en el plan Paso a Paso y poner más limitaciones para las personas no vacunadas”

Esta mañana el presidente del Colegio Médico, Patricio Meza, se refirió al alza de casos de Covid-19 en el país, luego de que la jornada de ayer se reportaran 9.454 casos nuevos, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia por segundo día consecutivo.

Al respecto, Meza indicó a Radio Duna que actualmente las proyecciones “van aumentando día a día en relación al potencial número de casos nuevos que vayamos a presentar. La semana pasada el doctor Mauricio Canales hablaba de un aumento de quince mil personas por día, pero ahora estamos hablando de mucho más que eso, de hasta 40 mil personas por día, lo que es una cifra altísima”.

Estas proyecciones, destacó, se hacen considerando que no se haga nada distinto en términos del cambio de medidas para el manejo de la pandemia, “por lo tanto creo que como país deberíamos actuar tomando medidas pensando evitar un escenario como ese”, expresó.

En este sentido, destacó la autoridad del Colmed, la gran cantidad de personas que se van a contagiar se van a traducir “en un aumento de consultas en hospitales, de hospitalizaciones y de UCI e incluso correr el riesgo de fallecer”.

“Nosotros estamos esperando ver qué va a pasar con las camas UTI, pero ya en estos momentos los colegas que trabajan en Atención Primaria o en los servicios de Urgencia están con una demanda asistencial tremenda. Si a eso le sumamos que la oferta de personal vacante como para reforzar los turnos tanto en la APS como en los hospitales y clínicas es limitado, debemos ver cómo vamos a reforzar la red de APS”. Esto, recordó, ya que no solamente deben atender los pacientes vinculados al Covid, sino que también deben seguir atendiendo de otro tipo de urgencia.

Es por este motivo, indicó, que hacen desde el gremio un llamado especial a las autoridades para que traten de brindar todos los recursos necesarios a la Atención Primaria.

Sobre cuál es el número de contagios diarios al que tendría que llegar el país para ver finalmente un colapso en la red asistencial, Meza indicó que ese número no tiene estimaciones pues depende de muchos factores.

“Todo va a depender del porcentaje de personas que enfermen más gravemente, y el porcentaje de personas no vacunadas que se estén enfermando, porque por ejemplo, hasta la semana pasada, las personas que estaban hospitalizadas por Covid, el 70% de ellas no contaban con el esquema completo, no era parcial, o no tenían la dosis de refuerzo”, puntualizó.

“Si estamos en una situación muy crítica obviamente hay que considerar la posibilidad de cerrar los pasos fronterizos”

En cuanto a las medidas para detener esta alza, indicó el presidente del Colmed, desde el gobierno deberían considerar un análisis junto a todos los expertos en esta materia.

“Probablemente va a haber que retroceder en la estrategia del Paso a Paso, y probablemente poner mas limitaciones de aquellas personas que no han hecho uso de la vacunación. Que ellas estén más limitados a acceder a espacios públicos, a espacios masivos, etc. Es fundamental que se mejore la fiscalización del Pase de Movilidad, y nuevamente campañas de comunicación de riesgo y del uso adecuado y permanente de las mascarillas”, sostuvo.

Para esto, añadió, hay que hacer una análisis de las medidas, como es el caso del Paso a Paso, “y convocar a todos los actores que tengan algún rol en el manejo de la pandemia a sentarse a conversar frente a un escenario que se viene bastante complejo”.

De esta forma, sostuvo, todos los actores “puedan aportar sus ideas en base a las cuales el gobierno pueda tomar las mejores decisiones, y en eso el Colmed está totalmente a disposición del gobierno como para colaborar en lo que sea necesario, campañas de vacunación, de comunicación de riesgo, etc”.

Con respecto a los pasos fronterizos habilitados, indicó, también se debe hacer un análisis y ver si se están cumpliendo las medidas de forma adecuada. “Pero si estamos en una situación muy crítica obviamente hay que considerar la posibilidad de cerrarlos”, añadió.

Hay que recordar que recientemente el paso fronterizo Los Libertadores reabrió tras brote de Covid-19.