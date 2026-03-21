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    Presidente Kast asiste a misa fúnebre del sargento de Carabineros Javier Figueroa en Puerto Varas

    La presencia del Mandatario en la región fue confirmada por él mismo tras participar en la ceremonia por el aniversario número 96 de la Fuerza Aérea de Chile, realizada en la Base Aérea El Bosque.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
     
    Claudio Portilla
    Despedida de Carabinero Javier Figueroa.

    El Presidente de la República, José Antonio Kast, llegó durante la tarde de este sábado a Puerto Varas para asistir a la misa fúnebre del sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa Manquemilla, quien falleció tras permanecer varios días en estado crítico luego de ser baleado en un ataque ocurrido el pasado 11 de marzo.

    La presencia del Mandatario, fue confirmada por él mismo tras participar en la ceremonia por el aniversario número 96 de la Fuerza Aérea de Chile, realizada en la Base Aérea El Bosque, desde donde emprendió viaje al sur del país acompañado por la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y el general director de Carabineros, Marcelo Araya.

    Previo a su traslado, el jefe de Estado destacó el sentido de su asistencia a las exequias, subrayando el impacto que tiene la muerte de un funcionario policial en el país. “Cada vez que atentan contra la vida de un carabinero, atentan contra la vida de Chile. Es necesario estar presente cuando despedimos a un mártir”, señaló.

    En su llegada al lugar, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, señaló que “estamos acá frente al arrebato de la vida de un hombre valiente que dio su vida por Chile”, añadiendo que “vamos a redoblar los esfuerzos para que esta investigación esclarezca”.

    “Queremos transmitir el mensaje de fuerza hacia Carabineros para que sigan trabajando no obstante este dolor, acompañar a la familia y una vez que determinemos el responsable de estos hechos, de estos graves hechos, cobardes hechos, para poder exigir las penas más duras que se apliquen a este responsable del delito”, expresó la ministra.

    En la misma línea, respecto a los autores del hecho, la ministra mencionó que “el llamado que yo hago es que nosotros con Carabineros, Policía de Investigaciones tenemos que realizar todas las diligencias necesarias para llegar a determinar al responsable de este delito que es ilícito y llevarlos ante la justicia y exigir la aplicación de las penas máximas”.

    El fallecimiento del sargento Figueroa motivó la declaración de tres días de duelo nacional, medida adoptada por el Ejecutivo tras confirmarse su deceso, ocurrido luego de ocho días internado en riesgo vital en el Hospital Base de Puerto Montt. El uniformado se convirtió en el mártir número 1.255 de Carabineros de Chile.

    En ese contexto, el Presidente también había manifestado previamente que el crimen “no quedará impune” y que el Estado desplegará todos los esfuerzos necesarios para dar con los responsables. A esto se suma el trabajo coordinado entre el Ministerio Público, Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros para esclarecer los hechos.

    Las ceremonias fúnebres se desarrollan en Puerto Montt, luego del velorio realizado en la Parroquia Sagrado Corazón de Puerto Varas. La jornada contempla una misa, honores institucionales y posteriormente el traslado del féretro al cementerio Parque La Esperanza, donde se concretará su sepultura.

    En paralelo, distintas autoridades han reiterado sus condolencias y el compromiso de fortalecer la seguridad, en medio de un clima marcado por la conmoción y el llamado a endurecer la persecución penal frente a este tipo de delitos.

    Más sobre:José Antonio KastPresidente de la RepúblicaCarabinerosJavier FigueroaPuerto MonttFuneralMártir

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