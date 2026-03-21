Presidente Kast destaca rol de la FACh en seguridad y reafirma respaldo a Carabineros

En el marco del aniversario 96 de la Fuerza Aérea de Chile, el Presidente José Antonio Kast puso el foco en el rol de la institución en seguridad nacional, control fronterizo y apoyo en emergencias, además de enviar una señal política de respaldo a Carabineros de Chile.

Desde la Base Aérea El Bosque, el Mandatario destacó la capacidad operativa y el proceso de modernización de la FACh, afirmando que “tenemos que sentirnos tranquilos de tener una gran Fuerza Aérea que defiende la soberanía”.

Rol en seguridad y vigilancia fronteriza

Uno de los puntos más relevantes de sus declaraciones fue el énfasis en la colaboración de la Fuerza Aérea en el resguardo de las fronteras, en medio del debate por seguridad.

“Siempre hemos dicho que nuestras fronteras son terrestres, marítimas y aéreas”, sostuvo Kast, subrayando que la labor no recae solo en policías, sino que también involucra a las Fuerzas Armadas.

En ese sentido, TVN consultó al Mandatario por la posible participación de la FACh en el denominado Plan Escudo Fronterizo, iniciativa impulsada por el gobierno que busca llevar a cabo una serie de medidas restrictivas en seguridad, con el fin de proteger las fronteras del país, entre ellas, construir zanjas en pasos terrestres.

Sin embargo, Kast no abordó la pregunta, expresando puntualmente que la FACh “siempre colabora con la vigilancia del tema fronterizo”, destacando su aporte en transporte, tecnología y monitoreo estratégico.

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Mensaje por muerte de carabinero

Más allá del acto conmemorativo, Kast centró parte importante de su intervención en el homicidio del sargento segundo Javier Figueroa, cuyo funeral se realiza este mismo sábado en Puerto Montt.

“Cada vez que atentan contra la vida de un carabinero, atentan contra la vida de Chile”, afirmó.

El Mandatario explicó que su presencia en la ceremonia fúnebre busca acompañar a la familia del funcionario y expresar respaldo institucional.

“Queremos darle un abrazo a la viuda, a su hijo Joaquín y a su familia, reflejando el respaldo que van a tener siempre nuestros carabineros del Gobierno y de todo Chile”, señaló.