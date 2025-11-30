Amenazas y usurpación de identidad: prisión preventiva para acusado de graves delitos contra adolescente en Osorno

La Fiscalía de Osorno obtuvo la prisión preventiva de un imputado de nacionalidad venezolana, formalizado por una serie de delitos que afectaron gravemente la vida de una adolescente y de su grupo familiar.

La información fue confirmada por el fiscal José Vivallo, tras la audiencia realizada en el Tribunal de Garantía de Osorno.

Según detalló el persecutor, al imputado se le comunicaron cargos por amenazas reiteradas, usurpación de identidad, trato degradante y difusión de material pornográfico.

El tribunal accedió a la solicitud del Ministerio Público y decretó además un plazo de investigación de 150 días.

Prisión preventiva para hombre acusado de graves delitos contra adolescente en Osorno

En ese contexto, Vivallo destacó que los hechos investigados por la Fiscalía Local de Osorno fueron acreditados durante la audiencia mediante diligencias desarrolladas en conjunto con la Policía de Investigaciones, las que permitieron establecer la gravedad de las conductas y su impacto en la víctima menor de edad.

Asimismo, el fiscal informó que la Fiscalía Nacional de Colombia comunicó a las autoridades chilenas la existencia de una orden de detención vigente contra el mismo imputado, por hechos de similar naturaleza ocurridos en ese país, antecedentes que guardan relación con los delitos investigados en Chile.

Desde el Ministerio Público subrayaron que esta información refuerza la necesidad de la medida cautelar de prisión preventiva, considerando la reiteración y gravedad de los hechos imputados.