Nacional

Prisión preventiva para informático de liceo de Alto Hospicio acusado de abusar y violar a alumna de 13 años

Investigación de la Ficalía local y la PDI permitió la detención del sujeto, que se desempeñaba como encargado de computación del recinto educacional.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
Imagen referencial: Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En prisión preventiva quedó este viernes un funcionario de un liceo de Alto Hospicio, a quien se le imputan abusos sexuales e incluso una violación en contra de una alumna de 13 años de edad, perpetrados al interior del recinto educacional.

De acuerdo con el Ministerio Público, el imputado de iniciales G.J.P.M. -quien se desempeñaba como informático en el recinto educacional- fue detenido tras una investigación dirigida por la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía de Alto Hospicio, junto a la PDI.

El fiscal Cristóbal Platero informó que esta jornada “se logró la detención de un sujeto de nacionalidad chilena, de 28 años, quien en ejercicio de sus funciones como encargado de informática en un liceo de la comuna de Alto Hospicio, durante el año 2024 habría abusado y violado a una alumna de 13 años en dependencias del establecimiento”.

Fue la denuncia de la familia de la víctima, tras enterarse de la cercanía del imputado con la niña, la que permitió que el Ministerio Público emitiera una orden de investigar e instruyera las primeras diligencias a la Brigada de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI de Iquique.

Así, señaló la Fiscalía, se logró verificar los hechos mediante declaraciones, recuperación de evidencia por parte de testigos y revisión del teléfono celular del imputado, donde también se constató que el hombre le solicitaba el envío de imágenes de connotación sexual a la víctima.

De esta forma, el ente persecutor solicitó una orden de detención en su contra, la cual fue materializada esta jornada.

“Además de la detención, se realizó un entrada y registro al domicilio del imputado, incautando diversos aparatos electrónicos, los cuales van a ser sometidos a pericias”, informó el fiscal Platero.

El sujeto pasó a control de detención en el Juzgado de Letras y Garantía de Alto Hospicio, donde fue formalizado por los delitos de violación, abuso sexual y almacenamiento de material pornográfico infantil, “toda vez que dentro de su teléfono celular había fotografías de la víctima, de connotación sexual”, indicó el fiscal Platero.

El tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días.

Más sobre:JudicialpolicialAlto Hospicioliceoinformáticoviolaciónmenor

Prisión preventiva para informático de liceo de Alto Hospicio acusado de abusar y violar a alumna de 13 años
