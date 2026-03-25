Protesta en el Metro y “cacerolazos”: las primeras manifestaciones contra anuncio de alza histórica en combustibles

Protestas por alza de combustibles incluyeron interrupción del servicio en Metro y cacerolazos en algunos puntos de Santiago.

La jornada de este martes se registraron manifestaciones en señal de desaprobación por el anuncio realizado por el gobierno de José Antonio Kast respecto al alza histórica en el precio de los combustibles. Interrupciones en el servicio del Metro y “cacerolazos” fueron parte de las protestas contra la medida.

Cabe recordar que el lunes, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que durante este jueves aumentará el precio de las bencinas y también del diésel.

De acuerdo a los cálculos realizados por las autoridades, la bencina de 93 octanos subiría $370 pesos y el petróleo en $580 pesos el litro.

Ante este incremento y mientras se discutía el paquete de medidas para paliar el alza de la parafina y otras de contención, en Santiago se registraron manifestaciones.

Durante la tarde, la empresa Metro reportó la interrupción del servicio en la estación Los Leones de la Línea 1, en plena hora punta de la tarde, dado que un grupo de estudiantes se sentó en el borde del andén, obligando a cortar la electrificación de las vías para evitar un incidente mayor.

La estatal señaló que “por personas sentadas en el andén, tuvimos un corte de corriente en estación Los Leones”, tras lo cual normalizaron el servicio y trabajaron en ajustar la frecuencia afectada por los adolescentes, en el horario de mayor flujo de pasajeros.

Otra de las expresiones de descontento se desarrolló en algunos barrios de Santiago Centro desde las 20 horas, donde residentes realizaron “cacerolazos” contra los anuncios del gobierno.

Algunos registros en redes sociales dan cuenta de la ocurrencia en algunos edificios de la capital en el sector de Bellas Artes y cerca de 15 personas hicieron lo propio en Lira con Diagonal Paraguay; así como el solitario registro de una mujer parada en una esquina golpeando una olla en avenida Quilín, en Macul, lo que también fue acompañado por bocinazos de conductores en señal de desaprobación.