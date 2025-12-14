Qué es OneSignal, la plataforma de mensajería involucrada en la polémica que enreda a Lipigas en medio de las elecciones

“Lipigas con Kast #Evopoli. Vota por Kast #NoMigrantesDelincuentes. En Lipigas comprometidos con recuperar nuestro país! #ChileXLosChilenos #NoMigrantes #CaribeñosAlCaribe Apoya nuestro directivo Juan M. Santa Cruz”.

Ese fue el mensaje que abrió polémica durante esta jornada de elecciones y que situó en el centro de reproches a Lipigas, obligando a que incluso la empresa estampara una denuncia ante el Ministerio Público por eventual sabotaje informático.

Fue un texto que llegó durante la madrugada a usuarios que mantienen la App de la distribuidora de gas en sus celulares, pero que de acuerdo con la declaración emitida por la firma, no se envió desde sus servidores.

Y es que como informaron, los mensajes que se envían a través de su aplicación son gestionados por una empresa externa: OneSignal .

“De acuerdo con la información recabada hasta el momento, durante la madrugada de hoy, 14 de diciembre de 2025, a las 4:48 AM, se detectó un acceso no autorizado a la plataforma de mensajería OneSignal, proveedor externo de Lipigas, que controla los mensajes y notificaciones que se envían por medio de la aplicación LipiApp a los clientes”, aseguraron desde Lipigas.

Fue por medio de OneSignal, remarcaron desde la citada empresa, que “terceros mandaron un mensaje ajeno a la compañía sobre las elecciones de hoy, con un llamado a votar por una de los candidatos presidenciales”.

¿Qué es OneSignal y qué servicios presta?

De acuerdo con la página web del citado servidor, son una suerte de intermediario entre empresas y sus clientes , buscando establecer canales fluidos de comunicación.

Se dedican a la gestión de mensajes, push up y alertas que le llegan a los usuarios.

“OneSignal unifica la mensajería push, el correo electrónico, los SMS y la aplicación en una plataforma inteligente, lo que le permite organizar sin problemas la mensajería en todos los canales para lograr una experiencia consistente y de alto impacto”, se lee en el sitio de la firma.