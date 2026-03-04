¿Quién toma la posta en la destitución de Orrego en el Tricel? Cores buscan nuevos abogados para continuar reclamación

En los próximos días el abogado Máximo Pavez (UDI) presentará la renuncia al patrocinio y poder que tiene en la reclamación que iniciaron los consejeros regionales del Partido Republicano y la UDI en contra del gobernador metropolitano Claudio Orrego.

Esto debido a que Pavez será el primer funcionario de la futura administración del presidente electo José Antonio Kast que entrará a La Moneda para asumir sus funciones como el próximo subsecretario del Interior.

Pavez fue uno de los tres abogados que asumieron la representación de los cores que reclaman ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) la remoción de Orrego por faltas a la probidad. Todo esto en el marco de los reproches administrativos realizados por Contraloría por la contratación de un servicio de coaching que pagó la gobernación, un asunto que actualmente está siendo investigado por la Fiscalía Oriente.

Mario Tellez

El equipo de abogados era integrado por Pavez junto a Pablo Toloza (UDI) y Emiliano García (Republicano). El asunto se vuelve aún más relevante debido a que antes de que Kast eligiera a Pavez para su gobierno, los cores se inclinaban para que fue él quien llevara los alegatos ante el Tricel cuando fuera la vista de la causa.

Pavez no es el único que deberá dejar su patrocinio. Todo apunta a que García también lo hará debido a que a partir del 11 de marzo será un funcionario de la Segpres. Esto debido a que asumirá como jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales de esa repartición.

Pavez y García ya habían sido dupla en requerimientos para destituir alcaldes. Ambos fueron el rostro de la destitución de la exsenadora Isabel Allende (PS). Fueron ellos los abogados que reclamaron en contra de la exparlamentaria por haber firmado una compraventa, de la casa de su padre, siendo que tenía prohibición de firmar contratos con el Estado por ser parlamentaria.

El desempeño de ambos ante el Tribunal Constitucional (TC) fue exitoso. Al punto de que consiguieron un fallo histórico que, por una amplia mayoría de ocho votos contra dos, lograron que el pleno del TC removiera a Allende.

El único que se estaría quedando es Toloza quien no ingresará como funcionario al futuro gobierno de Kast. Quienes saben del asunto comentan que son los cores los que han estado buscando abogados para que tomen la posta de este reclamo. Sobre todo porque la causa está en relación y durante marzo podrían ocurrir los alegatos.

Luego de que el pleno de la Corte de Santiago rechazara la solicitud de desafuero de la Fiscalía contra Orrego, la derecha apostó todas sus fichas al proceso de destitución que durante el verano tuvo su término probatorio y una serie de funcionarios de la gobernación fueron a declarar ante el Tricel.

La causa ya está llegando a su etapa final y probablemente en los próximos meses los ministros del Tricel deliberarán al respecto. Todo quedará en manos de los cinco ministros que integran la máximo instancia de la justicia electoral, los magistrados Arturo Prado, Mauricio Silva, Adelita Ravanales, Omar Astudillo y Gabriel Ascencio.