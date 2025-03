Radiografía al incendio en Traiguén: Más de dos mil hectáreas consumidas, ocho viviendas destruidas y un liceo afectado

Traiguén se ha convertido en una de las comunas más afectadas por los incendios forestales que afectan a la zona centro sur del país, con más de dos mil hectáreas consumidas, un establecimiento educacional afectado y varias viviendas destruidas.

El siniestro, que es conocido con el nombre de ‘Providencia’, se inició el pasado domingo 23 de marzo, y hasta la fecha continúa siendo uno de los múltiples incendios que se mantienen en combate a nivel país. Según dio a conocer el delegado presidencial, Eduardo Abdala, desde el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) regional, “Traiguén se transformó en el lugar más complejo”.

De acuerdo al último balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), emitido durante la tarde del lunes, actualmente se registran 50 personas albergadas, 8 viviendas destruidas y el centro educacional Liceo Providencia afectado.

Además, se han enviado 9 mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para evacuar a las personas en riesgo.

“El internado siempre ha sido lo predominante acá en el colegio, una necesidad de muchas familias, para ellos es una solución real. Eso es lo que hoy se está perdiendo”, lamentó el director del establecimiento, Óscar Orellana.

Junto con los daños a los inmuebles, según se detalló dos Carabineros resultaron heridos, los cuales fueron trasladados al Hospital de Traiguén.

Durante la mañana del lunes, el delegado presidencial de Malleco, Leopoldo Rosales, apuntó a las quemas agrícolas no autorizadas como el posible origen de los siniestros.

“Cuando se han autorizado las quemas, las quemas, en definitiva, se han controlado y no han generado mayores problemas, salvo un incidente que hubo en la ruta 5. Pero, en general, no había problema. El incendio de ayer que se ocasionó fue fundamentalmente por quemas, en definitiva, que no estaban autorizadas, y eso hay que decirlo”, señaló.

Según detalló en la ocasión, también se maneja la hipótesis de que “las quemas efectuadas en los días anteriores no se apagaron completamente y, por lo tanto, hubo un rebrote de esas quemas producto del intenso viento que había”.

El alcalde de la comuna, Luis Álvarez, también condenó las quemas no autorizadas señalando que “la gente es la que tiene la culpa, no tiene la culpa el gobierno ni nadie. Son ellos los que siguieron quemando y quemando y quemando”.