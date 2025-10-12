SUSCRÍBETE
Nacional

Rebajan condena de asesino de Camila Rojas en La Serena: cumplirá 35 años de cárcel y no cadena perpetua

La Corte de Apelaciones de La Serena acogió parcialmente un recurso de nulidad presentado por la defensa del condenado. La reducción le permitirá a Francisco Novoa eventualmente acceder a beneficios carcelarios.

Joaquín Barrientos 
Joaquín Barrientos
Rebajan condena de asesino de Camila Rojas en La Serena: cumplirá 35 años de cárcel y no cadena perpetua

El pasado 6 de octubre se dictó una sentencia de reemplazo que redujo la condena que enfrentaba Francisco Javier Novoa Ibaceta por el homicidio calificado de Camila Rojas (29) y el frustrado de su hija (5).

Según la información dada a conocer por el medio El Día, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena determinó aquella jornada reducir la condena de Novoa de presidio perpetuo por el crimen contra Rojas y de 20 años de presidio efectivo por el ataque a su hija, esto tras acoger parcialmente un recurso de nulidad por parte de la defensa del condenado.

El citado medio detalla que la corte determinó mantener la calificación jurídica de los delitos cometidos por Novoa (Homicidio calificado y homicidio frustrado), pero también reducir la condena por ellos.

En particular, la Corte de Apelaciones eliminó algunos párrafos de la sentencia original y también consideró la aplicación de agravantes y atenuantes. Entre los factores atenuantes que consideraron fue la colaboración de Novoa en la investigación y su irreprochable conducta anterior. En contraste, se tomo como agravante que los delitos se cometieran en el domicilio de las víctimas.

Así las cosas, el tribunal reemplazó la pena de presidio perpetuo calificado por el crimen contra Rojas a 20 años de presidio mayor. En tanto, por el crimen contra la menor de 5 años, se redujo la pena de 20 a 15 años de presidio mayor en grado medio.

Con esto, la condena contra Novoa sería de un total de 35 años. Otra implicancia en este cambio es que ahora el condenado podría eventualmente acceder a beneficios carcelarios, a diferencia de una condena de presidio perpetuo calificado que no los considera.

Fiscalía, tras darse a conocer la determinación del tribunal, habría resaltado a El Día el trabajo del Ministerio Público y que, a pesar de la rebaja, “las penas siguen siendo altas”.

El crimen contra Camila Rojas

Según el detalle entregado por el Tribunal Oral de lo Penal de La Serena, el crimen contra Camila Rojas y su hija se habría desarrollado el pasado 3 de julio de 2024 en el sector de Alfalfares, en La Serena, Región de Coquimbo.

En el fallo contra Novoa se detalló que el condenado, quien habría sido un vecino de las víctimas, habría ingresado a la cabaña donde estas vivían.

En el lugar habría atacado violentamente a Rojas y a su hija con un cuchillo. Habría apuñalado en un total de 97 ocasiones a la fallecida y otras 15 veces a su hija, que milagrosamente habría sobrevivido al ataque defendida por su madre.

