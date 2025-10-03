Rector de la Usach descarta “criminalización” de estudiantes tras anunciar acciones legales por robos y destrozos durante movilización

El rector de la Universidad de Santiago (Usach), Rodrigo Vidal, abordó esta jornada la toma en la casa de estudios que realizaron los estudiantes el pasado martes, y los robos y destrozos que sufrió en su oficina.

Consultado sobre el tema en entrevista con Radio ADN, la autoridad apuntó que esta jornada el vicerector de apoyo estudiantil se va a reunir con la federación de estudiantes “para ya iniciar el diálogo que permita prontamente normalizar esto y satisfacer las consultas, las dudas y demandas que los estudiantes puedan tener”.

Consultado frente a la vandalización de su oficina en el marco de las movilización estudiantil y las acciones judiciales correspondientes que anunciaron presentarán ante el Ministerio Público y ante los Tribunales de Justicia, además de iniciar procedimientos disciplinarios contra quienes resulten responsables, Vidal fue claro en indicar que “como rector de la universidad y los decanos con quienes estamos trabajando el tema, nunca hemos criminalizado a ningún estudiante de la universidad. Y jamás lo haremos”.

Oficinas fueron vandalizadas durante este martes. Foto: X

“Tenemos nuestros estudiantes, son gente extraordinaria, y por lo tanto eso no lo haremos jamás. Pero, obviamente, tenemos que realizar la investigación para saber quién hizo (los destrozos). Yo tengo que saberlo porque tengo que informarlo a la instancia correspondiente de este país”, inficó.

Aquí, reiteró, “no hay criminalización de los estudiantes, son mentiras, no lo vamos a hacer”.

“Una cosa es que uno puede empatizar con ideas estudiantiles, y otra cosa es la posverdad, la mentira y la violencia”, afirmó. “Y yo, como autoridad universitaria, como cualquier autoridad pública de este país, tengo que defender la autonomía, en este caso la universidad, tengo que defender los bienes públicos y no puedo aceptar la violencia”.