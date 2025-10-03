Rector de la Usach descarta “criminalización” de estudiantes tras anunciar acciones legales por robos y destrozos durante movilización
La autoridad educativa indicó también que el vicerector de apoyo estudiantil se va a reunir esta jornada con la federación de estudiantes “para ya iniciar el diálogo".
El rector de la Universidad de Santiago (Usach), Rodrigo Vidal, abordó esta jornada la toma en la casa de estudios que realizaron los estudiantes el pasado martes, y los robos y destrozos que sufrió en su oficina.
Consultado sobre el tema en entrevista con Radio ADN, la autoridad apuntó que esta jornada el vicerector de apoyo estudiantil se va a reunir con la federación de estudiantes “para ya iniciar el diálogo que permita prontamente normalizar esto y satisfacer las consultas, las dudas y demandas que los estudiantes puedan tener”.
Consultado frente a la vandalización de su oficina en el marco de las movilización estudiantil y las acciones judiciales correspondientes que anunciaron presentarán ante el Ministerio Público y ante los Tribunales de Justicia, además de iniciar procedimientos disciplinarios contra quienes resulten responsables, Vidal fue claro en indicar que “como rector de la universidad y los decanos con quienes estamos trabajando el tema, nunca hemos criminalizado a ningún estudiante de la universidad. Y jamás lo haremos”.
“Tenemos nuestros estudiantes, son gente extraordinaria, y por lo tanto eso no lo haremos jamás. Pero, obviamente, tenemos que realizar la investigación para saber quién hizo (los destrozos). Yo tengo que saberlo porque tengo que informarlo a la instancia correspondiente de este país”, inficó.
Aquí, reiteró, “no hay criminalización de los estudiantes, son mentiras, no lo vamos a hacer”.
“Una cosa es que uno puede empatizar con ideas estudiantiles, y otra cosa es la posverdad, la mentira y la violencia”, afirmó. “Y yo, como autoridad universitaria, como cualquier autoridad pública de este país, tengo que defender la autonomía, en este caso la universidad, tengo que defender los bienes públicos y no puedo aceptar la violencia”.
