    Nacional

    Informan nuevo fallecimiento por explosión en Renca: cifra aumenta a 13 víctimas fatales

    Actualmente cuatro personas siguen en riesgo vital y otras cuatro están recibiendo cuidados intermedios.

    Antonella Cicarelli 
    Antonella Cicarelli

    La Subsecretaría de Redes Asistenciales compartió un nuevo reporte sobre las personas afectadas por el accidente de Renca de la semana pasada. En este comunicado informaron el fallecimiento de otra persona que se encontraba hospitalizada.

    “En este momento de profundo dolor, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, reafirmando nuestro acompañamiento y apoyo frente a esta lamentable pérdida“, señalaron.

    La última había sido reportada este miércoles pasado, quien falleció mientras era atendida en el Hospital del Trabajador.

    Con esto, ya son 13 personas confirmadas que han fallecido tras la mañana del pasado jueves en que después que un camión Gasco se volcara en la autopista General Velásquez se generó una fuerte explosión que luego se transformó en un incendio.

    Respecto a la otras ocho personas que siguen recibiendo atención médica mencionaron que cuatro de ellas permanecen estables dentro de su gravedad y aún en riesgo vital, mientras que el resto de los pacientes se encuentran en cuidados intermedios.

    Tres de ellos están siendo atendidos en la Mutual de Seguridad, otros tres en el Hospital del Trabajador y dos en la Clínica Indisa.

