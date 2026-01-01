Reforestación en Parque Urbano La Ligua: 4.000 especies nativas fueron plantadas por Conaf durante 2025

Reforestación en La Ligua: 4.000 especies nativas fueron plantadas por Conaf durante 2025

Durante 2025, trabajadores del Programa de Emergencia de Empleo (PEE) de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) llevaron a cabo la plantación de 4.000 árboles y arbustos nativos en el Parque Urbano Natural La Ligua, un espacio verde que recibe cada año a más de 1.500 visitantes.

La intervención incorporó especies resistentes a la sequía, como belloto del norte (Beilschmiedia miersii), quebracho (Senna candolleana), peumo (Cryptocarya alba), molle (Schinus latifolius) y azara (Azara celastrina), adaptadas al clima de la zona.

El director regional de Conaf, Mauricio Núñez, señaló que “en el parque convivían árboles exóticos muy afectados por la sequía, los cuales estamos reemplazando con especies nativas que se adaptan mejor al entorno, mejoran la calidad del aire y del suelo, aportan valor paisajístico, favorecen la conservación de la biodiversidad y permiten potenciar la educación ambiental”.

Carlos Bravo, coordinador regional de los Programas de Empleo de Conaf, destacó la labor del personal PEE en la superficie de 120 hectáreas del parque: “Realizaron el trabajo manualmente, construyendo hoyaduras, plantando ejemplares y colocando protectores de polipropileno para proteger las plantas de conejos y roedores”, explicó.

Por su parte, el supervisor del PEE, César Martínez, detalló que la plantación comenzó en abril, aprovechando las lluvias para favorecer el enraizamiento de los árboles y arbustos, y que posteriormente se realizaron labores de riego hasta diciembre.

La restauración ecológica incluyó además actividades de educación ambiental. En julio, alumnas de primero y segundo básico del colegio Santa María de La Ligua participaron en la plantación de árboles y en la siembra de semillas de peumo junto a los trabajadores del parque. Este mes, junto a docentes y apoderados, retiraron las plántulas germinadas para incorporarlas a sus hogares.

El Parque Urbano Natural La Ligua permanece abierto gratuitamente de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 18:00 horas.