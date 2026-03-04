Reforma que traspasa Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública es despachada al Senado con amplio respaldo

La reforma constitucional que establece el traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública fue despachada al Senado con un amplio repaldo , puesto que se rechazaron las seis indicaciones presentadas al proyecto, por ende, se mantuvo en los mismos términos en que fue aprobada en general.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, estuvo presente en la votación de la comisión de Constitución del Senado, realizada la tarde del pasado martes, donde explicó los principales objetivos de la iniciativa.

En ese contexto, el ministro afirmó que “la voluntad del Ejecutivo es que el proyecto se apruebe tal y como viene de la Cámara de Diputados para que se pueda transformar en una reforma a la Constitución, lo antes posible“.

La iniciativa anunciada el 16 de de diciembre por el Presidente Gabriel boric, fue ingresada al Congreso a inicios de este año y se encuentra en su segundo trámite constitucional. El anuncio estuvo marcado por la investigación policial “Operación Apocalipsis”, la cual imputó a 70 personas de las cuales 47 eran funcionarios de Gendarmería.

¿En qué consiste el proyecto?

La reforma cumple como objetivo incorporar a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, reconociendo su rol estratégico y estableciendo un rol similar al de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), en lo relativo a garantizar al orden público. Por su parte, también busca fortalecer el combate al crimen organizado al interior de las cárceles.

Asimismo, la iniciativa influye directamente en el personal de la institución debido a que, ante una eventual incorporación al ministerio, se limitaría el derecho del director nacional y funcionarios de Gendarmería a presentarse a los cargos públicos de senador o diputado.

Por otro lado, el proyecto busca separar las funciones de seguridad y de reinserción social, aplicando un plazo de 12 meses desde su publicación, para crear un nuevo organismo denominado como Servicio Nacional de Reinserción Social, el cual quedaría a cargo del Ministerio de Justicia.