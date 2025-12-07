Remociones de masa en San José de Maipo dejan a más de 30 vehículos y una cantidad indeterminada de personas aisladas

Las precipitaciones desarrolladas durante la jornada del sábado en la Región Metropolitana dejaron su efecto en los terrenos de las zonas cordilleranas de la capital: la mañana de este domingo se produjeron al menos dos remociones de masa en distintos sectores de la comuna de San José de Maipo.

La primera de ellas se habría desarrollado a las 8:53 de la mañana en el sector de “Las Amarillas” de la ruta G-25. Lo anterior dejó completamente bloqueado el paso por el desplazamiento de barro y piedras, según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Desde Carabineros informaron que uniformados de la Tenencia San Gabriel se encuentran desplegados para colaborar en las labores de emergencia y de despeje de la ruta.

🚨 #Ahora | 📍San José de Maipo:

Carabineros de la Tenencia San Gabriel (F) se encuentran desplegados en la Ruta G-25, específicamente en el sector de “Las Amarillas”, donde, producto de las lluvias, se generó un desplazamiento de barro y piedras que bloqueó por completo la ruta.… pic.twitter.com/nCeA9whH1c — Carabineros de Chile (@Carabdechile) December 7, 2025

Por otro lado, la situación dejó en un principio a dos vehículos y tres personas atrapadas en aquella ruta. Senapred informó que los equipos de emergencia lograron retirar con éxito los autos y también rescatar a las personas afectadas.

La misma entidad gubernamental también detalló de otra de estas situaciones en la Quebrada Las Afiladas. Lo anterior dejó a más de 30 vehículos y una cantidad no determinada de personas aisladas en el sector de Las Termas de Colina.

Por lo anteriormente señalado, el tránsito hacia los sectores de Baños Morales y Lo Valdés fue suspendido para esta jornada.

ATENCIÓN (13:05). Tránsito desde/hacia #SanJosédeMaipo se encuentra SUSPENDIDO: Ruta G-25 (Camino El Volcán) sector Quebrada Las Amarillas Baños Morales, debido a remoción de sedimentos en la vía tras intensas precipitaciones en el lugar. NO transite si no es estrictamente… pic.twitter.com/O00mekAYVc — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) December 7, 2025

Ocho personas en refugio Plantar

Por otro lado, las condiciones meteorológicas de la jornada del sábado también obligaron a ocho personas a resguardarse en el refugio Plantar, esto mientras se encontraban realizando actividades de excursión por el volcán San José .

Desde el municipio de San José de Maipo informaron que se tratarían de seis escaladores y dos guías, los que estarían en buenas condiciones de salud, con las suficientes provisiones para poder descender cuando mejoren las condiciones del tiempo y acompañados por un arriero.