La Florida repartirá 5 mil dispositivos para geolocalizar mascotas perdidas y facilitar el contacto con los dueños

La Municipalidad de La Florida, en la Región Metropolitana, comenzó esta semana con la implementación de un plan de identificación de perros o gatos extraviados a través de un dispositivo con datos por código QR o NFC .

El proyecto CO.RA.GE implica que la mascota utilice un collar con geolocalización que posee un código QR y compatibilidad con tecnología NFC. Es una colaboración entre el municipio con MasterCat y la Fundación Vida de Gatos

Desde el municipio detallan que para su utilización no será necesario instalar alguna aplicación adicional.

El plan responde al hecho que la comuna es la que posee mayor cantidad de perros registrados en el país y la tercera respecto a gatos.

Foto: Municipalidad de La Florida

Su implementación inició con la entrega gratuita de 200 colgantes QR/NFC a través de una inscripción previa y se espera que se logren repartir 5 mil de estos dispositivos.

Enfatizando que el cuidado de las mascotas conlleva una gran responsabilidad, el alcalde Daniel Reyes explicó que desarrollaron “un dispositivo que cualquier persona puede usar para encontrar a una mascota perdida y, lo más importante, ubicar a su dueño incluso en casos de maltrato animal”.

“Todos usamos WhatsApp, incluso nuestros adultos mayores, y quisimos aprovechar esa cercanía para poner la tecnología al servicio de nuestros vecinos y sus animales”, agregó sobre el asunto.

Respecto a su funcionamiento, cuando una persona escanea el código que posee el colgante se accede a una ficha con los siguientes antecedentes: nombre del animal, datos médicos relevantes (como vacunas o alergias) y contacto directo del responsable.

Además de lo anterior, el dueño de la mascota también recibirá una notificación en su celular con la ubicación donde fue escaneado el dispositivo.