    Nacional

    Reportan el fallecimiento de reo en Centro Penitenciario de Quillota: habría sido torturado

    Según información de funcionarios que se desempeñan en la unidad, el sujeto, de 29 años, había ingresado el viernes 13 de febrero al centro.

    Por 
    Javiera Arriaza
     
    María Catalina Batarce
    (Foto referencial / Aton)

    En el Centro Penitenciario de Quillota se reportó el fallecimiento de un reo al interior de la unidad de enfermería del recinto.

    Según información de funcionarios que se desempeñan en la unidad, el sujeto, de 29 años, había ingresado el viernes 13 de febrero al centro, por primera vez en una cárcel.

    Fue al momento del desencierro que lo encuentran amarrado de manos en el baño, con signos de tortura, lesiones que podrían ser responsabilidad de otros internos. Fue llevado hasta la enfermería del recinto, donde finalmente falleció.

    Este caso se suma a las agresiones y muertes de reos que se han reportado en las cárceles del país. Fue el 8 de febrero que se reveló la muerte de un interno a manos de su compañero de módulo, quien tras asesinarlo cometió canibalismo.

    Más sobre:QuillotaInternoReoCentro Penitenciario

