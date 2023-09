Resistencia Mapuche Lavkenche: prisión preventiva para seis sujetos y arresto domiciliario para otros cinco

Esta tarde, en el Juzgado de Garantía de Curanilahue, Región del Biobío, se realizó la audiencia de control de detención los 11 integrantes de la orgánica denominada Resistencia Mapuche Lavkenche (RML), que fueron detenidos durante la madrugada de este jueves mediante un megaoperativo que realizó la PDI en conjunto con la Armada.

Durante la noche, el tribunal dictó la medida cautelar de prisión preventiva para seis individuos, mientras que para otros cinco integrantes, encontrándose en ese grupo un carabinero en retiro y otro en servicio, se les dictó la cautelar de arresto domiciliario.

El fiscal Juan Yáñez indicó que la formalización fue por el delito de asociación ilícita, argumentado que “en este caso existen varios hechos relacionados con esta organización que dan cuenta de delitos de robo con violencia, homicidio frustrado, sustracción de madera en modalidad de hurto, receptación de partes de vehículos y especies, que son penas de simple delito. Lo que se ha formalizado aquí es el hecho de agruparse para cometer este tipo de delitos, nosotros vamos a buscar la sanción correspondiente”.

Asimismo, el persecutor entregó detalles y señaló que Celso Fonseca Rivas -alias El Conejo-, quien se encuentra en prisión preventiva, era el líder de la RML en liderazgos delictivos. Además, se dio a conocer que Fonseca mantuvo comunicaciones con otras personas, lo que fue verificado por interceptaciones telefónicas que se realizaron.

Con respecto a la formalización, el fiscal Yáñez afirmó que “nosotros hemos formalizado y hemos solicitado medidas cautelares de distinta naturaleza, porque como esta es una organización hay que determinar desde el punto de vista de la objetividad cuál es la participación que tuvieron cada uno de ellos, de qué entidad es la participación de cada uno de ellos, y por lo tanto aplicar, las normas como corresponden.”

Además, agregó que “conforme a los antecedentes que obraron en la carpeta investigativa, y además de los antecedentes recabados con motivo de la diligencia de esta detención, me permitió otorgar medidas cautelares de menor entidad a algunos de los imputados, atendida la cooperación que prestaron el día de hoy y la información que entregaron”.

Por último, el persecutor señaló que “en relación a la RML, lo que se vinculó aquí eran hechos en lo que existen presumiblemente la participación de esta organización. Y hechos que la RML se atribuye participación como ente, pero no hay una participación directa respecto de uno, dos o tres de los imputados del día de hoy. Hechos en que existe eventualmente participación de estos sujetos es reivindicado además por la RML, esa es la relación existente, pero no he atribuido ni tampoco voy a atribuir en alguna de estas causas participación directa de los imputados que han sido detenidos el día de hoy como integrantes de la RML”.

El tribunal dispuso de tres meses para la investigación correspondiente.