SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “Resulta obligatoria”: Contraloría ordena al Minsal publicar íntegramente nuevo decreto GES tras divulgar un extracto

    El organismo encabezado por Dorothy Pérez instruyó al Ministerio de Salud publicar el documento, que tiene cientos de páginas, luego de detectar que la cartera solo difundió parcialmente el texto en el Diario Oficial.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales

    Desde la Plaza de la Constitución, el pasado 1 de diciembre el Presidente Gabriel Boric junto a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, encabezaron la ceremonia de incorporación de tres nuevas patologías al Plan de Garantías Explícitas en Salud (GES). El Mandatario, durante el discurso de su última cuenta pública, había prometido meses antes ingresar el tratamiento tras el alta por cirrosis hepática, la hospitalización para menores de 15 años con depresión grave y la cesación del consumo de tabaco para personas mayores de 25 años con terapia farmacológica y apoyo psicológico.

    Pero el trámite no ha estado exento de tropezones. De hecho, la Contraloría revisó la forma como se publicó el decreto del Ministerio de Salud y concluyó que no bastaba solo con hacerlo como un resumen en el Diario Oficial, que fue como originalmente lo hizo la cartera. Como se trata de una norma relevante y de aplicación general, debía publicarse completa, para asegurar transparencia y que las personas conozcan íntegramente sus derechos.

    Por eso, el 9 de diciembre el ente fiscalizador aclaró cómo deben aplicarse las reglas de publicidad administrativa establecidas en la ley, considerando que la cartera sanitaria solo publicó un extracto de dos páginas en el Diario Oficial, cuando en realidad el decreto tiene cientos de páginas.

    “No se advierte que exista una disposición que autorice la publicación en extracto del decreto N° 29 de 2025 del Ministerio de Salud (…) en circunstancias que contiene regulaciones que afectan a un número indeterminado de personas, por lo que su publicación íntegra resulta obligatoria”, establece la advertencia del órgano dirigido Dorothy Pérez.

    Consultada la Contraloría por este ajuste, afirman que no afecta la entrada en vigencia del decreto. Con todo, para actores del mundo sanitario dicen que este episodio confirma que la aprobación del decreto fue accidentada, toda vez que la Contraloría hizo varias observaciones que el ministerio tuvo que corregir, con lo que el organismo fiscalizador no tomó razón del documento sino hasta muy cerca del 1 de diciembre, fecha que el propio Presidente se había autoimpuesto para tener operativas las nuevas medidas.

    Eso sí, hasta la fecha el Ministerio de Salud aún no lo publica en el Diario Oficial.

    Nuevas patologías GES

    Son tres los nuevos problemas de salud que tendrán cobertura tanto para afiliados de Fonasa como de isapres: el tratamiento posterior al alta por cirrosis hepática, la hospitalización de menores de 15 años con depresión grave y la cesación del consumo de tabaco en personas mayores de 25 años, que considera terapia farmacológica y apoyo psicológico.

    Durante punto de prensa que se realizó a inicios de diciembre, la ministra Aguilera recalcó que ““la cirrosis es una de las diez primeras causas de muerte en Chile, causa más de 3.200 muertes al año”.

    “Hasta ahora había un quiebre en la continuidad del cuidado, la persona recibía tratamiento agudo cada vez que se complicaba, pero al regresar a su hogar no contaba con garantías explícitas para el seguimiento, con medicamentos que son de alto costo”, añadió.

    Sobre la hospitalización, la ministra aseguró que se trata de “una respuesta al aumento de carga de enfermedad en salud mental infantil y adolescente, muchas veces con riesgo suicida. El Estado envía una señal clara: la salud mental de niños, niñas y adolescentes es una prioridad”, aseveró.

    Respecto a la última patología, señaló que “el tabaco es el principal factor de riesgo evitable para cáncer y enfermedades crónicas y afecta desproporcionadamente a los sectores más vulnerables”.

    “Incorporar la cesación tabáquica al GES significa intervenir sobre la causa y no solo sobre las consecuencias”, resaltó.

    Más sobre:SaludGesMinisterio de SaludContraloría

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal fija fecha para audiencia donde se discutirá reabrir investigación en caso Monsalve

    Esta es la nueva píldora para bajar de peso aprobada por la FDA

    Subsecretario Ramos afirma que no existe una institucionalidad adecuada para la reconstrucción y plantea diálogo con regiones

    Lanzó una molotov a Carabineros, lo visitó Boric en la cárcel y fue condenado a 10 años de presidio: el caso de Nicolás Piña

    Tribunal declara culpable a exalcalde de Algarrobo por malversación de fondos y lavado de activos

    Factor Energía presenta nuevo proyecto eólico por US$650 millones para la Región de Los Lagos

    Lo más leído

    1.
    Iba desde Bolivia a España: incautan carga de casi 20 toneladas de madera impregnada con cocaína en puerto de Arica

    Iba desde Bolivia a España: incautan carga de casi 20 toneladas de madera impregnada con cocaína en puerto de Arica

    2.
    Comunidad Judía en Chile rechaza manifestación a favor de Hamas durante celebración de Jánuca en Puerto Montt

    Comunidad Judía en Chile rechaza manifestación a favor de Hamas durante celebración de Jánuca en Puerto Montt

    3.
    Supergripe H3N2: expertos descartan que sea un virus nuevo y no prevén brote antes del invierno

    Supergripe H3N2: expertos descartan que sea un virus nuevo y no prevén brote antes del invierno

    4.
    “Son un ejemplo e inspiración”: Presidente Boric condecora a miembros de las FF.AA., PDI y Carabineros

    “Son un ejemplo e inspiración”: Presidente Boric condecora a miembros de las FF.AA., PDI y Carabineros

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    ¿Aún comprando regalos de Navidad? Atento a los fraudes al comprar por internet

    ¿Aún comprando regalos de Navidad? Atento a los fraudes al comprar por internet

    Servicios

    Estos son los horarios especiales de Cenco Malls previo a la Navidad

    Estos son los horarios especiales de Cenco Malls previo a la Navidad

    Hasta qué hora funcionan los malls este martes 23 de diciembre

    Hasta qué hora funcionan los malls este martes 23 de diciembre

    Cómo usar el cotizador de precios del Sernac para armar la canasta navideña a menor precio

    Cómo usar el cotizador de precios del Sernac para armar la canasta navideña a menor precio

    Estos son los horarios especiales de Cenco Malls previo a la Navidad
    Chile

    Estos son los horarios especiales de Cenco Malls previo a la Navidad

    Tribunal fija fecha para audiencia donde se discutirá reabrir investigación en caso Monsalve

    Subsecretario Ramos afirma que no existe una institucionalidad adecuada para la reconstrucción y plantea diálogo con regiones

    Factor Energía presenta nuevo proyecto eólico por US$650 millones para la Región de Los Lagos
    Negocios

    Factor Energía presenta nuevo proyecto eólico por US$650 millones para la Región de Los Lagos

    La nueva marca que rompió el cobre

    Gobierno por acuerdo Codelco-SQM en el litio: “Es probablemente el principal negocio que ha hecho Chile en su historia”

    Esta es la nueva píldora para bajar de peso aprobada por la FDA
    Tendencias

    Esta es la nueva píldora para bajar de peso aprobada por la FDA

    Cómo es la nueva SSD WD_BLACK SN8100 NVMe de Sandisk y cómo asegura definir “un nuevo estándar” en el gaming

    Cómo es la nueva tienda Under Armour en Parque Arauco y por qué se presenta como la “más disruptiva” que tienen en Chile

    El primer gran desafío de Paqui Meneghini en la U: Conmebol programa el partido ante Palestino por la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    El primer gran desafío de Paqui Meneghini en la U: Conmebol programa el partido ante Palestino por la Copa Sudamericana

    Aníbal Mosa le abre la puerta de salida a Salomón Rodríguez en Colo Colo

    Con Lionel Messi encabezando la lista: los candidatos para quedarse con el título de Rey de América

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones
    Finde

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Margot Loyola, Cecilia Echenique, Américo y 31 Minutos: seis grandes discos chilenos de Navidad
    Cultura y entretención

    Margot Loyola, Cecilia Echenique, Américo y 31 Minutos: seis grandes discos chilenos de Navidad

    La Odisea: quién es quién en la esperada película de Christopher Nolan

    Blondie cierra el año y recibe al 2026 con dos fiestas

    Justicia brasileña autoriza que Bolsonaro sea operado el día de Navidad
    Mundo

    Justicia brasileña autoriza que Bolsonaro sea operado el día de Navidad

    “Nuestro presidente ama a las chicas jóvenes”: Nuevos archivos de Epstein salpican a Trump y citan viaje de expríncipe Andrés a Perú

    Las celebraciones navideñas regresan a Belén después de dos años de guerra en Gaza

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
    Paula

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida