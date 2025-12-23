“Resulta obligatoria”: Contraloría ordena al Minsal publicar íntegramente nuevo decreto GES tras divulgar un extracto

Desde la Plaza de la Constitución, el pasado 1 de diciembre el Presidente Gabriel Boric junto a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, encabezaron la ceremonia de incorporación de tres nuevas patologías al Plan de Garantías Explícitas en Salud (GES). El Mandatario, durante el discurso de su última cuenta pública, había prometido meses antes ingresar el tratamiento tras el alta por cirrosis hepática, la hospitalización para menores de 15 años con depresión grave y la cesación del consumo de tabaco para personas mayores de 25 años con terapia farmacológica y apoyo psicológico.

Pero el trámite no ha estado exento de tropezones. De hecho, la Contraloría revisó la forma como se publicó el decreto del Ministerio de Salud y concluyó que no bastaba solo con hacerlo como un resumen en el Diario Oficial, que fue como originalmente lo hizo la cartera. Como se trata de una norma relevante y de aplicación general, debía publicarse completa, para asegurar transparencia y que las personas conozcan íntegramente sus derechos.

Por eso, el 9 de diciembre el ente fiscalizador aclaró cómo deben aplicarse las reglas de publicidad administrativa establecidas en la ley, considerando que la cartera sanitaria solo publicó un extracto de dos páginas en el Diario Oficial, cuando en realidad el decreto tiene cientos de páginas.

“No se advierte que exista una disposición que autorice la publicación en extracto del decreto N° 29 de 2025 del Ministerio de Salud (…) en circunstancias que contiene regulaciones que afectan a un número indeterminado de personas, por lo que su publicación íntegra resulta obligatoria”, establece la advertencia del órgano dirigido Dorothy Pérez.

Consultada la Contraloría por este ajuste, afirman que no afecta la entrada en vigencia del decreto. Con todo, para actores del mundo sanitario dicen que este episodio confirma que la aprobación del decreto fue accidentada, toda vez que la Contraloría hizo varias observaciones que el ministerio tuvo que corregir, con lo que el organismo fiscalizador no tomó razón del documento sino hasta muy cerca del 1 de diciembre, fecha que el propio Presidente se había autoimpuesto para tener operativas las nuevas medidas.

Eso sí, hasta la fecha el Ministerio de Salud aún no lo publica en el Diario Oficial.

Nuevas patologías GES

Son tres los nuevos problemas de salud que tendrán cobertura tanto para afiliados de Fonasa como de isapres: el tratamiento posterior al alta por cirrosis hepática, la hospitalización de menores de 15 años con depresión grave y la cesación del consumo de tabaco en personas mayores de 25 años, que considera terapia farmacológica y apoyo psicológico.

Durante punto de prensa que se realizó a inicios de diciembre, la ministra Aguilera recalcó que ““la cirrosis es una de las diez primeras causas de muerte en Chile, causa más de 3.200 muertes al año”.

“Hasta ahora había un quiebre en la continuidad del cuidado, la persona recibía tratamiento agudo cada vez que se complicaba, pero al regresar a su hogar no contaba con garantías explícitas para el seguimiento, con medicamentos que son de alto costo”, añadió.

Sobre la hospitalización, la ministra aseguró que se trata de “una respuesta al aumento de carga de enfermedad en salud mental infantil y adolescente, muchas veces con riesgo suicida. El Estado envía una señal clara: la salud mental de niños, niñas y adolescentes es una prioridad”, aseveró.

Respecto a la última patología, señaló que “el tabaco es el principal factor de riesgo evitable para cáncer y enfermedades crónicas y afecta desproporcionadamente a los sectores más vulnerables”.

“Incorporar la cesación tabáquica al GES significa intervenir sobre la causa y no solo sobre las consecuencias”, resaltó.