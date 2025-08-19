SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Rey de Meiggs: Fiscalía Oriente pide detención previa con fines de extradición de sicario para evitar su fuga en Colombia

Alberto Mejía fue trasladado a Bogotá mientras avanzan los trámites para que vuelva a Chile a enfrentar el proceso en su contra.

José NavarretePor 
José Navarrete

En un cuartel de la Policía Nacional de Colombia en el aeropuerto de Bogotá permanece Alberto Carlos Mejía, el venezolano sindicado como el responsable directo de los disparos que dieron muerte a José Felipe Reyes, el prestamista informal y empresario conocido como el Rey de Meiggs.

Este lunes se iniciaron las gestiones formales para que el sujeto sea extraditado.

En audiencia ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, los fiscales de Alta Complejidad y Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía Metropolitana Oriente Miguel Ángel Orellana y Marcelo Vargas acreditaron la concurrencia de los requisitos que permitirían decretar la prisión preventiva en Colombia

Este martes, en tanto, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la jefa de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Oriente, Pamela Valdés, solicitó la detención previa con fines de extradición.

"Para nosotros es muy importante culminar con este proceso, toda vez que el imputado ha sido detenido en Colombia y nuestra intención es traerlo rápidamente al país para que enfrente este proceso por los delitos de homicidio calificado, porte ilegal de arma y robo con intimidación", indicó Valdés.

Tal como establece el artículo 434 del Código Procesal Penal, es el tribunal de alzada el que solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores que pida al Estado requerido, en este caso Colombia, la detención previa del imputado u otra medida destinada a evitar su fuga, acompañando los antecedentes necesarios conforme al tratado aplicable o, en su defecto, los contemplados en dicho artículo.

El homicidio del Rey de Meiggs se concretó el 19 de junio, en la comuna de Ñuñoa, cuando tres sicarios acudieron al edificio en que residía José Felipe Reyes y le dispararon hasta darle muerte muerte en las afueras, robando además pertenencias a un amigo que acompañaba a la víctima fatal.

Mejía debía estar en prisión preventiva en Chile, pero fue liberado el 9 de julio por una falla en la comunicación entre el tribunal y Gendarmería.

El sábado, 16 de agosto, policías colombianos coordinados con pares chilenos lo detuvieron caminando en la vía pública de la ciudad de Barrancabermeja, a casi 300 kilómetros de Cúcuta, zona fronteriza con Venezuela.

Más sobre:SicarioRey de MeiggsFiscalía OrienteColombiaAlberto Mejía

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La visión de BHP sobre el semestre y lo que viene: el peso de China y el efecto aranceles en EE.UU

La defensa del PC a la candidatura de Jadue: Figueroa evita profundizar dichos de Jara y Carmona insiste en su inocencia

Gilberto Gil se despedirá de los escenarios chilenos en Movistar Arena

Se inicia el remate de millones de prendas de ropa de Corona: ¿Qué tiendas están las interesadas?

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

El nuevo voto disidente de la comisionada Tornel en la norma de la CMF que eleva el pago mínimo con tarjetas de crédito

Lo más leído

1.
Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

2.
Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

3.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

4.
Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

5.
Pacto oficialista: Frente Amplio y PC inscriben a Gonzalo Winter y a Daniel Jadue como candidatos a diputado

Pacto oficialista: Frente Amplio y PC inscriben a Gonzalo Winter y a Daniel Jadue como candidatos a diputado

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Servicios

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga en TV y streaming

Rating del lunes 18 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 18 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver el show gratuito de Lucybell en el Metro de Santiago este martes

Dónde y a qué hora ver el show gratuito de Lucybell en el Metro de Santiago este martes

La defensa del PC a la candidatura de Jadue: Figueroa evita profundizar dichos de Jara y Carmona insiste en su inocencia
Chile

La defensa del PC a la candidatura de Jadue: Figueroa evita profundizar dichos de Jara y Carmona insiste en su inocencia

Tía Pikachu quiere volver a la política: es candidata a diputada en la lista de FRVS y AH

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga en TV y streaming

La visión de BHP sobre el semestre y lo que viene: el peso de China y el efecto aranceles en EE.UU
Negocios

La visión de BHP sobre el semestre y lo que viene: el peso de China y el efecto aranceles en EE.UU

Se inicia el remate de millones de prendas de ropa de Corona: ¿Qué tiendas están las interesadas?

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

Cómo es Forest Lodge, el nuevo hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton
Tendencias

Cómo es Forest Lodge, el nuevo hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton

3 razones que explican por qué la izquierda en Bolivia sufrió su peor derrota en 20 años

Cómo fue la reunión entre Trump y Zelenski y cómo buscan poner fin a la guerra en Ucrania

Para todos los abonados: los detalles del evento de prueba que tendrá la UC en el Claro Arena
El Deportivo

Para todos los abonados: los detalles del evento de prueba que tendrá la UC en el Claro Arena

“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

Con el Cimbi Cuevas como creador: la sorprendente pizarra de Garnero que ilusiona a la UC tras golear a Colo Colo

4 películas recomendadas para ver en Sanfic
Finde

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Congreso celebra los 50 años de Terra Incógnita con concierto y vinilo de edición especial

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

Gilberto Gil se despedirá de los escenarios chilenos en Movistar Arena
Cultura y entretención

Gilberto Gil se despedirá de los escenarios chilenos en Movistar Arena

Luca Marinelli como el Duce: ve aquí el trailer de la serie Mussolini, hijo del siglo

Distópica película con Daniela Ramírez anuncia estreno en cines chilenos

Intercambio de territorio: la propuesta de Rusia para congelar la guerra en Ucrania
Mundo

Intercambio de territorio: la propuesta de Rusia para congelar la guerra en Ucrania

Kim Jong Un apuesta por “expandir” su armamento nuclear y acusa a Estados Unidos y Corea del Sur de “buscar la guerra”

Estados Unidos apunta que Rusia y Ucrania deberán hacer concesiones: “Quizá no sea justo, pero es lo que se necesita”

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos
Paula

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones