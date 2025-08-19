Rey de Meiggs: Fiscalía Oriente pide detención previa con fines de extradición de sicario para evitar su fuga en Colombia

En un cuartel de la Policía Nacional de Colombia en el aeropuerto de Bogotá permanece Alberto Carlos Mejía, el venezolano sindicado como el responsable directo de los disparos que dieron muerte a José Felipe Reyes, el prestamista informal y empresario conocido como el Rey de Meiggs.

Este lunes se iniciaron las gestiones formales para que el sujeto sea extraditado.

En audiencia ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, los fiscales de Alta Complejidad y Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía Metropolitana Oriente Miguel Ángel Orellana y Marcelo Vargas acreditaron la concurrencia de los requisitos que permitirían decretar la prisión preventiva en Colombia

Este martes, en tanto, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la jefa de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Oriente, Pamela Valdés, solicitó la detención previa con fines de extradición.

"Para nosotros es muy importante culminar con este proceso, toda vez que el imputado ha sido detenido en Colombia y nuestra intención es traerlo rápidamente al país para que enfrente este proceso por los delitos de homicidio calificado, porte ilegal de arma y robo con intimidación", indicó Valdés.

Tal como establece el artículo 434 del Código Procesal Penal, es el tribunal de alzada el que solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores que pida al Estado requerido, en este caso Colombia, la detención previa del imputado u otra medida destinada a evitar su fuga, acompañando los antecedentes necesarios conforme al tratado aplicable o, en su defecto, los contemplados en dicho artículo.

El homicidio del Rey de Meiggs se concretó el 19 de junio, en la comuna de Ñuñoa, cuando tres sicarios acudieron al edificio en que residía José Felipe Reyes y le dispararon hasta darle muerte muerte en las afueras, robando además pertenencias a un amigo que acompañaba a la víctima fatal.

Mejía debía estar en prisión preventiva en Chile, pero fue liberado el 9 de julio por una falla en la comunicación entre el tribunal y Gendarmería.

El sábado, 16 de agosto, policías colombianos coordinados con pares chilenos lo detuvieron caminando en la vía pública de la ciudad de Barrancabermeja, a casi 300 kilómetros de Cúcuta, zona fronteriza con Venezuela.