Ricardo Mewes, presidente de la CPC: “Cuando hay falta de seguridad, a uno no le dan ganas de hacer nada”

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, aseguró que, a su juicio, la falta de seguridad en torno al comercio produce en el empresariado “ganas de hacer nada” y reservar los recursos para invertir.

Mewes, quien asumió la presidencia de la CPC el pasado 15 de diciembre en reemplazo de Juan Sutil, realizó un diagnóstico sobre las principales amenazas económicas en conversación con Tolerancia Cero, donde manifestó que “a nuestro juicio, es la falta de crecimiento. Hoy vemos, que, por distintas razones, no se ve un crecimiento económico, al contrario, se ve un decrecimiento económico”, añadiendo que “hay una falta de inversión que estimamos en al menos, un 6% y eso nos complica, porque las condiciones para invertir, para crecer, no están dadas”.

“Hemos hablado de falta de seguridad, falta de certeza jurídica, una Convención o proceso constituyente nuevo, que todo eso genera, en el mundo privado, incertidumbres al momento de generar inversiones”, afirmó Mewes.

Consultado sobre cómo se cambian las expectativas de los inversores por parte de las acciones del gobierno, afirmó que “cuando hay falta de seguridad, de guata, a uno no le dan ganas de hacer nada”.

El también marino y mueblista, ejemplificó con que “uno puede armar un centro de distribución y tienes la inquietud de que venga una turba y lo asalte; un comercio y venga alguien y te asalte. Vimos el asalto en el centro comercial esta mañana. Claramente, de guata, uno dice ‘hoy esto no funciona’. Entonces, el gobierno, a nuestro juicio, debe generar un espacio de seguridad. Hemos hablado de un Plan Nacional de Seguridad que convoque a todos los actores y que avancemos en este tema que le afecta al final del día, a las personas”.

Además, afirmó que no ve un “sesgo” empresarial de las actuales autoridades. “Sin embargo, hay proyectos de ley que van a afectar al empresariado. Tenemos por delante la reforma tributaria, tenemos la reforma de pensiones, súper necesaria, pero también tenemos el proyecto de las 40 horas que sigue avanzando. Entonces, cuando tú tienes este cóctel, claramente, el empresariado dice ‘a ver, un momentito, yo me voy a aguantar, voy a ver cuál es el escenario’”, dijo Mewes.

“El empresariado quiere que a este gobierno le vaya bien, porque así nos va a ir a todos bien. Esta no es una simple frase, es una realidad”, manifestó el líder de la CPC.

Rol del empresariado en nuevo proceso constituyente

Asimismo, se le consultó a Mewes por el rol que tendrán los empresarios en el nuevo proceso constituyente, donde descartó presentar candidatos para el Consejo Constitucional, pero sí llamó a que se reciban a los gremios.

“Nosotros no vamos a llevar candidatos al Consejo Constitucional. Qué es lo importante: la voz del empresariado en términos de la libertad de crear empresas, de generar emprendimiento (...) todos esos elementos, son los que nosotros como empresarios tenemos que discutir y queremos que se discutan en este nuevo proceso, es eso lo que queremos y ahí tenemos que ver con qué representante nosotros vamos a ir conversando esta situación”, afirmó.

“No pondremos candidatos, pero sí que nos reciban. No pudimos ser parte de la discusión del proceso anterior”, agregó Mewes.

“Nos dieron dos reuniones con las presidencias que hubo, pero si hablamos de los gremios que conforman la CPC no hubo mayor receptividad dentro del proceso constituyente”, cerró el empresario, aunque no descartó ser parte del grupo de expertos. “Puede ser, es que somos parte de la sociedad (...) porque nosotros tenemos cosas que decir, pero no es que nosotros vayamos a proponer personas que estén en el panel de expertos ni en el Consejo”, acotó.

Reformas del gobierno

El líder de los empresarios también abordó la discusión que se realiza en el Congreso por las reformas presentadas por el gobierno, entre ellas las que reducen la jornada laboral a 40 horas, la reforma tributaria y también la de pensiones.

Respecto a cómo se han llevado las negociaciones y el rol del ministro de Hacienda, Mario Marcel, Mewes destacó que “le ha tocado muy duro al ministro, porque tiene que desarrollar el plan de gobierno del Presidente sin recursos, porque hoy no vemos que se vayan a generar los recursos. Por lo tanto, el juego de piernas que él deba tener y de aquí en lo sucesivo en estas negociaciones al interior del Congreso producto de las reforma tributaria, de la reforma de pensiones, y todo esto que genera una incorporación de mayor gasto a la empresa, él tiene esta pelota en su mano y ha ido avanzando con nosotros también, pero a su vez con el Parlamento, tiene que hacer una cuota de negociación para que esto realmente avance. Los recursos hoy son escasos y no vemos que este año vaya a ver una mayor generación de recursos económicos para las reformas que quiere implementar el gobierno”.

“Nosotros no estamos contra la reforma tributaria, nosotros pensamos que el Estado requiere más recursos, pero hay que ver cómo lo hacemos bien”, afirmó, añadiendo que “más allá de estar nosotros tratando de que sea una buena reforma tributaria, que no le afecte al patrimonio a los empresarios que desde nuestro punto de vista afecta a la inversión nuevamente, pero sí hay un lote de cosas por hacer de eficiencia del Estado que claramente, el ministro tiene que ejecutarlas en función de los recursos que necesita”.

Sobre la promulgación de la reforma de las 40 horas laborales, que se prevé esté aprobada en marzo próximo, aseguró que “nos estamos preparando para eso. Ya hay varias empresas que han tomado medidas, pero aquí hay un cuello de botella que aquí tiene que ver con la adaptabilidad laboral y ahí es donde tenemos que sentarnos con la CUT porque nosotros hemos planteado que parte de las 40 horas, tiene que venir acompañado de una mayor adaptabilidad laboral”.