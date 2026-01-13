SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Ruta de evacuación: ¿cómo opera la alerta temprana de tsunamis en Chile?

    El sistema de monitoreo que protege las costas chilenas frente a posibles maremotos está a cargo del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, desde la evaluación de magnitudes hasta los niveles de alarma por el tamaño de las olas.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Imagen referencial Carlos Acuna/Aton Chile

    “Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”. Este aviso ha sido levantado este año en 10 oportunidades por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada.

    Por su ubicación geográfica, Chile vive el constante riesgo de sufrir una de las catástrofes naturales más comunes, el tsunami. Para enfrentar esta amenaza, el país ha desarrollado un sistema nacional de alerta temprana, cuyo objetivo es proteger a la población tras un terremoto que pueda generar alguna situación de emergencia como la ocurrida en 2010.

    El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) es el organismo técnico cuya labor es evaluar la amenaza de un tsunami tras cualquier sismo de gran magnitud. Una vez que el SHOA determina el nivel de riesgo, este es informado al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) para activar las alertas correspondientes.

    ¿Dónde nace la alerta?

    El proceso comienza con la determinación de variables sísmicas -magnitud, profundidad y ubicación geográfica- que el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), unidad especializada del SHOA, se encarga de evaluar con datos entregados por instituciones nacionales e internacionales.

    Sismógrafo

    Los sismos se consideran desde una magnitud igual o superior a 5,0 en territorio nacional y 6,5 si es internacional, para determinar si podría generar una situación de riesgo, incluso cuando estos ocurren fuera de la denominada Cuenca del Pacífico.

    Así lo explica el jefe del departamento de Alerta Temprana del Senapred, Felipe Plaza: La base de todo es el SHOA (...) Es el organismo encargado de hacer una evaluación considerando los parámetros técnicos que le entrega cualquier fuente internacional. Generalmente, utiliza la que llega primero o, la de peor escenario”, dice.

    La institución se apoya en fuentes como el Pacific Tsunami Warning Center (PTWC), centro especializado en procesamiento de datos sísmicos globales. Una vez recibida la información, el SHOA tarda, en promedio, cinco minutos para evaluar la amenaza y generar un boletín técnico que es enviado a Senapred e informado en la página oficial del SNAM.

    El proceso de la alerta temprana

    El SHOA debe establecer el estado de alerta, según los datos sísmicos recolectados durante la emergencia. Dentro de los estados que pueden ser anunciados están:

    • Informativo: explica que no existe amenaza de tsunami para Chile.
    • Precaución: olas esperadas de hasta 1 metro, lo que puede implicar evacuación de zonas de playa.
    • Alerta: riesgo intermedio, con olas estimadas entre 1 y 3 metros. Se debe evacuar hacia zonas a 30 metros sobre el nivel del mar.
    • Alarma: amenaza significativa, con olas mayores a 3 metros, se llama a evacuar la zona inmediatamente.
    • Cancelación: cuando la amenaza es descartada tras estar activa.
    Zona de evacuación en Valparaíso. Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Una vez emitida la alerta, Senapred actúa dependiendo del estado que se informe, utilizando herramientas como el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para enviar mensajes directos a las personas que se encuentren en la zona de riesgo.

    Ante ello, Plaza destaca que “nosotros desde Senapred, contamos con este sistema en el que emitimos un mensaje a la zona costera de la región que corresponde para que la gente se informe y evacúe hacia la zona que corresponde”.

    Actualmente, desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP), se está trabajando en un proyecto que consiste en la instalación de una red de sirenas que complemente el actual sistema de alerta de emergencias y se proyecta que esté plenamente operativo hacia el año 2031.

