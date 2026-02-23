Santiago y Recoleta firman convenio de colaboración para prevenir delitos en límites comunales

El gobernador de Santiago junto a los alcalde de Santiago y Recoleta, Mario Desbordes y Fares Jadue.

Los alcaldes de Santiago y Recoleta, Mario Desbordes (RN) y Fares Jadue (PC), se reunieron en la tarde de este lunes con el gobernador de Santiago, Claudio Orrego (Ind), para firmar un convenio que facilite la coordinación de seguridad pública entre ambas comunas y así prevenir de mejor manera los delitos que ocurren en sus límites territoriales.

El proyecto contó con la colaboración del Gobierno Regional Metropolitano debido a que esta entidad pública implementó un programa similar para mejorar el entorno y prevenir delitos en el barrio Mapocho-La Chimba, emplazado en los límites de Santiago y Recoleta.

Durante una conferencia de prensa realizada en la Municipalidad de Recoleta, el gobernador Orrego planteó que “una de las dificultades que tiene el tema de la seguridad en la ciudad de Santiago es esta existencia de cerca de 52 comunas que muchas veces, lamentablemente, funcionan como islas en relación a los problemas que nos abarcan a todos”.

“De alguna manera lo que están haciendo es, ante esta fragmentación de la ciudad, estar anteponiendo la cooperación, la colaboración y la integración. Creemos que el fenómeno del delito, especialmente el crimen organizado y el comercio ambulante, no reconoce límites comunales. (Desbordes y Jadue) son personas que piensan políticamente distinto y actúan coordinadamente en beneficio de la gente”, destacó.

El alcalde Jadue, por su lado, especificó que este es “un convenio que nos permite abordar los problemas comunes que tenemos, principalmente en la frontera. Esto tiene que ver con temas de seguridad, básicamente cómo perseguimos el delito más allá de nuestras fronteras comunales, dentro de las atribuciones que tenemos, cómo colaboramos en ello, cómo desarrollamos un trabajo preventivo, pero además cómo nos hacemos cargo de las incivilidades y del comercio irregular”.

El jefe comunal, además, planteó que la iniciativa permitirá enfrentar de mejor manera el comercio irregular. “Lo que suele suceder es que cuando actúa una comuna, (los comerciantes) cruzan la frontera y se van a la otra o se mantienen en el espacio de los puentes y finalmente esto es como el ‘corre que te pillo’ y no hay resultados”, ejemplificó.

Desbordes, en tanto, explicó que la entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Municipal y el aumento de las facultades de los inspectores municipio los obligó a coordinarse.

El convenio, dijo, permite “aprovechar la nueva ley de seguridad municipal, que nos da atribuciones a los municipios en materia de control de incivilidades, delitos menores, en aspectos de tránsito, etcétera, para trabajar juntos en estos aspectos”.

“Nos vamos a intercambiar información, vamos a intercambiar imágenes, nuestros equipos de cámaras de televigilancia, si sucede algo en Recoleta y se traslada a Santiago, le podrán ir avisando a la seguridad de Recoleta, a Carabineros, etcétera”, zanjó.