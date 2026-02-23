SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Santiago y Recoleta firman convenio de colaboración para prevenir delitos en límites comunales

    "Esto tiene que ver con temas de seguridad, básicamente cómo perseguimos el delito más allá de nuestras fronteras comunales, dentro de las atribuciones que tenemos, cómo colaboramos en ello, cómo desarrollamos un trabajo preventivo, pero además cómo nos hacemos cargo de las incivilidades y del comercio irregular”, explicó el alcalde Jadue.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    El gobernador de Santiago junto a los alcalde de Santiago y Recoleta, Mario Desbordes y Fares Jadue.

    Los alcaldes de Santiago y Recoleta, Mario Desbordes (RN) y Fares Jadue (PC), se reunieron en la tarde de este lunes con el gobernador de Santiago, Claudio Orrego (Ind), para firmar un convenio que facilite la coordinación de seguridad pública entre ambas comunas y así prevenir de mejor manera los delitos que ocurren en sus límites territoriales.

    El proyecto contó con la colaboración del Gobierno Regional Metropolitano debido a que esta entidad pública implementó un programa similar para mejorar el entorno y prevenir delitos en el barrio Mapocho-La Chimba, emplazado en los límites de Santiago y Recoleta.

    Durante una conferencia de prensa realizada en la Municipalidad de Recoleta, el gobernador Orrego planteó que “una de las dificultades que tiene el tema de la seguridad en la ciudad de Santiago es esta existencia de cerca de 52 comunas que muchas veces, lamentablemente, funcionan como islas en relación a los problemas que nos abarcan a todos”.

    “De alguna manera lo que están haciendo es, ante esta fragmentación de la ciudad, estar anteponiendo la cooperación, la colaboración y la integración. Creemos que el fenómeno del delito, especialmente el crimen organizado y el comercio ambulante, no reconoce límites comunales. (Desbordes y Jadue) son personas que piensan políticamente distinto y actúan coordinadamente en beneficio de la gente”, destacó.

    Los alcaldes de Santiago y Recoleta Mario Desbordes y Fares Jadue.

    El alcalde Jadue, por su lado, especificó que este es “un convenio que nos permite abordar los problemas comunes que tenemos, principalmente en la frontera. Esto tiene que ver con temas de seguridad, básicamente cómo perseguimos el delito más allá de nuestras fronteras comunales, dentro de las atribuciones que tenemos, cómo colaboramos en ello, cómo desarrollamos un trabajo preventivo, pero además cómo nos hacemos cargo de las incivilidades y del comercio irregular”.

    El jefe comunal, además, planteó que la iniciativa permitirá enfrentar de mejor manera el comercio irregular. “Lo que suele suceder es que cuando actúa una comuna, (los comerciantes) cruzan la frontera y se van a la otra o se mantienen en el espacio de los puentes y finalmente esto es como el ‘corre que te pillo’ y no hay resultados”, ejemplificó.

    El gobernador de Santiago, Claudio Orrego junto a los alcaldes de Recoleta y Santiago, Fares Jadue y Mario Desbordes,

    Desbordes, en tanto, explicó que la entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Municipal y el aumento de las facultades de los inspectores municipio los obligó a coordinarse.

    El convenio, dijo, permite “aprovechar la nueva ley de seguridad municipal, que nos da atribuciones a los municipios en materia de control de incivilidades, delitos menores, en aspectos de tránsito, etcétera, para trabajar juntos en estos aspectos”.

    “Nos vamos a intercambiar información, vamos a intercambiar imágenes, nuestros equipos de cámaras de televigilancia, si sucede algo en Recoleta y se traslada a Santiago, le podrán ir avisando a la seguridad de Recoleta, a Carabineros, etcétera”, zanjó.

    Más sobre:SantiagoRecoletaConvenioSeguridadGobierno regionalFares JadueMario DesbordesClaudio Orrego

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte Suprema revisa desafuero de Lavín y abogado del diputado acusa “serie de inconsistencias” en solicitud de Fiscalía

    Embajador Judd tilda de “bastante ridículo” emplazamiento de Vallejo por sanción de la Casa Blanca a funcionarios del gobierno

    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia

    Con advertencias por el presupuesto y varios actores de reparto: las otras bilaterales de Educación de Cataldo y Arzola

    La declaración de Gyvens, vocalista de Reggaeton Boys, que revela el sicariato: “Si al sujeto hay que dispararle, se le dispara”

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña

    Lo más leído

    1.
    Cadem: 70% cree que recorte fiscal por US$ 6 mil millones propuesto por Kast será la medida económica más difícil de cumplir

    Cadem: 70% cree que recorte fiscal por US$ 6 mil millones propuesto por Kast será la medida económica más difícil de cumplir

    2.
    Alcalde Reyes confirma desalojo total de Toma Dignidad antes de marzo: plan contempla albergue transitorio y operativo para mascotas

    Alcalde Reyes confirma desalojo total de Toma Dignidad antes de marzo: plan contempla albergue transitorio y operativo para mascotas

    3.
    Caso Audio-Factop: Hermosilla solicita asistir a la declaración de la fiscal Parra

    Caso Audio-Factop: Hermosilla solicita asistir a la declaración de la fiscal Parra

    4.
    Embajada china acusa a EE.UU. de vulnerar soberanía chilena tras revocar visas por proyecto de cable submarino

    Embajada china acusa a EE.UU. de vulnerar soberanía chilena tras revocar visas por proyecto de cable submarino

    5.
    Tras 10 horas de trabajo: Bomberos controla emergencia por explosión de camión con gas en Renca y Carabineros inicia pericias

    Tras 10 horas de trabajo: Bomberos controla emergencia por explosión de camión con gas en Renca y Carabineros inicia pericias

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Dónde ver la rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

    Corte Suprema revisa desafuero de Lavín y abogado del diputado acusa “serie de inconsistencias” en solicitud de Fiscalía
    Chile

    Corte Suprema revisa desafuero de Lavín y abogado del diputado acusa “serie de inconsistencias” en solicitud de Fiscalía

    Santiago y Recoleta firman convenio de colaboración para prevenir delitos en límites comunales

    Embajador Judd tilda de “bastante ridículo” emplazamiento de Vallejo por sanción de la Casa Blanca a funcionarios del gobierno

    Grupo Luksic anuncia nueva venta de acciones en francesa Nexans
    Negocios

    Grupo Luksic anuncia nueva venta de acciones en francesa Nexans

    Frutas de Chile expresa “profunda preocupación” por alza arancelaria de Donald Trump y advierte sobre efecto en uvas

    Las reuniones del subsecretario de Telecomunicaciones con China Mobile que generaron la sanción de Estados Unidos

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”
    Tendencias

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    Cómo fue el operativo que terminó con la muerte de “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Colo Colo: Aníbal Mosa no logra quedarse con el control total de Blanco y Negro
    El Deportivo

    Colo Colo: Aníbal Mosa no logra quedarse con el control total de Blanco y Negro

    La alerta de Fabián Estay por la ola de violencia que sacude a México a meses del inicio del Mundial 2026

    “Esa es la especie humana”: Castrilli se enfurece por el castigo de la UEFA a Prestianni tras ser acusado de racismo contra Vinícius

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña
    Cultura y entretención

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña

    El comediante venezolano Esteban Düch y su debut en Viña: “Mi relato será mucho más afín a los chilenos”

    La trastienda del regreso de Stefan Kramer a Viña: un retraso de media hora y una íntima celebración posterior

    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia
    Mundo

    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia

    Histórica tormenta de nieve en el noreste de Estados Unidos deja miles de vuelos cancelados

    Sucesión y fragmentación: Los posibles escenarios tras la caída de “el Mencho” en México

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio