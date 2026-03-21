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    Se inicia restauración ecológica para proteger al pingüino de Humboldt en Isla Cachagua

    Las alianza entre Conaf, el municipio de Zapallar y la ONG Island Conservation buscan fortalecer la protección de la biodiversidad insular.

    Por 
    Javiera Ortiz

    La Isla Cachagua en Zapallar alberga una de las colonias reproductivas más relevantes del país del pingüino de Humboldt. Es por eso que la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la Municipalidad de Zapallar y la ONG Island Conservation se unieron para comenzar las acciones de restauración ecológica en aquel lugar este domingo.

    El objetivo es reforzar la protección del pingüino de Humboldt y la de otros animales que dependen del ecosistema insular ante la presencia de otras especies invasoras -como mamíferos y roedores-, que representan una amenaza para los nidos y preservación de especies.

    Es así que la Municipalidad de Zapallar tomará acciones sobre la Isla Cachagua, territorio que cumple un rol estratégico para la nidificación de aves marinas y costeras, y que constituye una zona de descanso para mamíferos marinos.

    Se inicia restauración ecológica para proteger al pingüino de Humboldt en Isla Cachagua

    El alcalde de la comuna, Gustavo Alessandri, precisó que “serán equipos especializados los que trabajarán en el lugar y lo harán con los permisos correspondientes y obviamente cumpliendo estrictos estándares ambientales”

    La alianza entre Conaf, el municipio y la ONG Island Conservation busca fortalecer la protección de la biodiversidad insular, controlar especies invasoras, mejorar la gestión de áreas protegidas y resguardar la conexión entre los ecosistemas marinos y terrestres.

    Por su parte, la encargada del proyecto desde la Oficina de Sustentabilidad, María Jesús Lewin, señaló que “las labores consideran la remoción de estos mamíferos invasores como una medida que apunta a disminuir la presión sobre la fauna nativa y como consecuencia, estaremos preocupándonos de mejorar las condiciones de reproducción del pingüino de Humboldt”.

    Esta medida se enmarca luego de que el Presidente José Antonio Kast anunciara el retiro de una serie de decretos medioambientales y energéticos de la Contraloría General de la República, entre ellos uno que buscaba declarar monumento natural al pingüino de Humboldt con el fin de fortalecer la protección de esta especie.

    Chile concentra alrededor del 80% de la población mundial del pingüino de Humboldt, lo que lo transforma al país en un actor clave para la conservación de esta especie en peligro de extinción, que ha disminuido su población en un 50% en los últimos diez años.

    Se inicia restauración ecológica para proteger al pingüino de Humboldt en Isla Cachagua

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