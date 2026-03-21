En medio del duelo nacional: habilitan libro de condolencias por funeral de sargento Javier Figueroa

A raíz del fallecimiento del sargento 2° de Carabineros Javier Figueroa Manquemilla (36) el pasado jueves, Carabineros de Chile habilitó un libro de condolencias virtual en su página web con el fin de que las personas entreguen mensajes de apoyo y condolencias dirigidos a la familia y compañeros de la institución.

Previamente, el sargento Figueroa estuvo nueve días hospitalizado con el diagnóstico de muerte cerebral tras recibir un disparo en la cabeza mientras realizaba un operativo de rutina en el sector de la vía del tren en Puerto Varas, en la Región de Los Lagos, el pasado 11 de marzo.

En la página web de la Comisaria Virtual de Carabineros quedó habilitado el libro de condolencias, en el que se podrá dejar un mensaje ingresando con la Clave Única. Asimismo, habrá una libreta de condolencias de manera presencial en todos los cuarteles de la institución.

Este sábado a las 15:00 horas se llevará a cabo el funeral del sargento en Puerto Varas, instancia a la que ya confirmaron su asistencia el Presidente José Antonio Kast, la ministra de Seguridad Trinidad Steinert y el general de Carabineros, Marcelo Araya.

El Presidente decretó duelo nacional por tres días, desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de marzo, por el fallecimiento del sargento Javier Figueroa, mártir número 1.255 de la institución.