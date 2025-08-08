Secuestro en Quilicura: Fiscal Barros sostiene que empresario está “en buenas condiciones” y que aún se están realizando diligencias

El Fiscal Regional del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, se refirió al secuestro de un empresario en Quilicura que posteriormente fue liberado, señalando que este se encuentra en buenas condiciones y que aún se están realizando diligencias.

En un escueto mensaje, durante la mañana de este viernes el fiscal Barros se refirió a la situación del empresario liberado señalando que “sólo le puedo indicar que la víctima se encuentra en buenas condiciones, fue liberada en horas de la noche y respecto a lo más antecedente no le puedo indicar nada, toda vez que estamos realizando aún diligencias, el OS9 con el equipo ECOH en este momento, así que no puedo dar ninguna información más".

En la ocasión el fiscal además evitó referirse a si se pagó dinero por la liberación del empresario.

Por el momento, habrían cuatro sujetos detenidos por el hecho.

Cabe recordar que durante más de doce horas estuvo retenido el empresario de 63 años, que fue identificado como Rodrigo Cantergiani.

El empresario fue secuestrado la mañana del jueves en las cercanías de la empresa donde trabaja.