Segundo balance de tránsito por fin de semana largo: aumentan a 186 los accidentes y se registran 5 fallecidos

Carabineros publicó su segundo balance de tránsito por el fin de semana largo. Desde las 17 horas del viernes hasta este sábado ha habido 186 accidentes de tránsito y fallecieron cinco personas, a diferencia del reporte pasado en que no se habían registrado víctimas fatales.

La institución además informó que 293.184 vehículos salieron de la Región Metropolitana hacia otras regiones del país.

Durante estas horas Carabineros también han llevado a cabo 30.226 controles y fiscalizaciones, han tomado 7.495 exámenes, y han cursado 1.033 infracciones. Desde el último balance entregado los detenidos han aumentado de 31 a 88.

Cabe recordar que las autoridades están llevando a cabo un plan por la alta movilización de vehículos con motivo de la peregrinación hacia el santuario de Lo Vásquez en la Región de Valparaíso, por lo que se suspenderá la Ruta 68 desde este domingo hasta el lunes 8 de diciembre.

