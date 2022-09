Segundo homicidio en 24 horas: conductor de 68 años muere baleado luego de intento de encerrona en Talcahuano

La tarde de este sábado se registró un nuevo homicidio de un conductor, tras un intento de encerrona frustrada de la que fue víctima en la comuna de Talcahuano, en la Región del Biobío.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el hombre de 68 años fue herido de muerte por un grupo de antisociales que intentó sustraerle su auto en el sector de Tierras Coloradas, luego de oponer resistencia al ilícito, a eso de las 18 horas.

Según informó el subprefecto Óscar Alvarado, de la Brigada de Homicidios de la PDI, “la Policía de Investigaciones a través de su Brigada de Homicidio y Laboratorio Criminalístico regional está realizando trabajo científico y técnico en el sitio del suceso por el delito de homicidio con arma de fuego”.

“Conforme a las diligencias que se han realizado preliminarmente, este hecho ocurrió cuando la víctima se desplazaba a bordo de su camioneta, en compañía de su esposa, hacia su domicilio y habría sido alcanzado por sujetos desconocidos quienes en un momento determinado le habrían disparado”, afirmó el subprefecto Alvarado.

Respecto a si se trata o no de una encerrona, el jefe policial remarcó que “la verdad es que no me voy a aventurar a ello” y adelantó que para determinarlo se realizará un empadronamiento del lugar como del levantamiento de imágenes de las cámaras de seguridad para determinar la dinámica del hecho.

Además, se informó de manera preliminar, que la esposa de la víctima no resultó lesionada tras el asalto.

En tanto, las diligencias investigativas quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios por encargo del Ministerio Público.

Cabe recordar que la noche del viernes se evidenció un caso similar en Santiago, cuando un conductor recibió al menos dos disparos tras ser interceptado por sujetos desconocidos, quienes intentaron realizarle una encerrona en la autopista Costanera Norte.