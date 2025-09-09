Senapred declara alerta roja en Machalí por incendio forestal que afecta a sitio de conservación Precordillera Andina Norte

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la comuna de Machalí por un incendio forestal que afecta al sector de Quebrada la Paula.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) el siniestro ha avanzado una hectárea, y afecta el sitio prioritario de conservación “Precordillera Andina Norte”.

Actualmente, los recursos desplegados para su combate son los Bomberos de Alto del Carmen, dos brigadas y un técnico de Conaf.

El área afectada está en la Región de O’Higgins -y una pequeña parte de la Metropolitana- que se caracteriza por sus bosques y renovales esclerófilos, y alberga especies amenazadas de flora y fauna como el Loro Tricahue y el puma.