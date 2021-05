Seremi de Salud RM sobre flujo de personas en centros comerciales: “Hemos visto aglomeraciones y filas para entrar, pero se están respetando los aforos”

Este domingo 9 de mayo se celebra un nuevo Día de la Madre, una de las fechas de mayores ventas tanto para el sector comercial como gastronómico.

Asegurando que “permanente se realizan fiscalizaciones en la RM”, la seremi de Salud metropolitana, Paula Labra, fue consultada por la prensa por el alto flujo de personas en centros comerciales. De hecho, ayer miércoles se vieron largas filas y aglomeraciones en malls como el Costanera Center.

“Pasamos más de un mes en cuarentena, se abrieron los centros comerciales y por supuesto que la gente ha ido, y ha habido una gran cantidad de personas, pero estamos fiscalizando permanentemente, también con inspectores municipales. Los aforos se están respetando, hemos visto aglomeraciones y filas para entrar, pero se están respetando los aforos”, aseguró Labra.

“Hacemos un llamado a que si no es necesario que vayan, no lo hagan y busquen otras vías, como es la compra por internet”, añadió en esta materia.

En el mismo punto de prensa, el intendente de la RM, Felipe Guevara, enfatizó la importancia de no acudir a reuniones sociales ni usar el permiso de desplazamiento para estos fines.

“No es el momento de reuniones familiares ni juntarse a celebrar. Lo que más quieren las madres es un saludo a la distancia, y no cosas materiales como hemos visto que las personas se agolpan a comprar. (...) El permiso único es para cosas esenciales, no para reuniones sociales”, dijo Guevara.

Sobre la posibilidad de un ‘carnet verde’ la seremi de Salud explicó: “En este momento no existe ningún carnet verde, pero creemos que cualquier iniciativa que fomente la vacunación es bienvenida, e invitamos a los empleadores a que colaboren y permitan a su trabajadores vacunarse”.

Funcionamiento de restaurantes

A tres días del Día de la Madre, que encuentra a un alto porcentaje del país en confinamiento -ya sea en cuarentena (fase 1) o transición (fase 2)-, la seremi de Salud metropolitana junto con el intendente de la RM, se reunieron con el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, Máximo Picallo, para fiscalizar las medidas sanitarias en restaurantes de Las Condes.

Según detallaron las autoridades, los café, restaurantes y similares, puede funcionar en comunas en fase 2 o más, solo al aire libre, con mesas de un máximo de 4 personas y con un espacio de 2 metros entre cada mesa.

El uso de mascarillas es obligatorio en espacios comunes y solo puede ser retirada para consumir alimentos o bebestibles.

“Los fines de semana, los restaurantes solo pueden funcionar con delivery. Queremos hacer un llamado porque este fin de semana del Día de la madre, muchos vamos a pedir delivery, por lo que pedimos colaboración para que no haya aglomeración de repartidores”, dijo la seremi de Salud de la RM, Paula Labra.

El presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía lamentó que durante esta fecha los restaurantes continúen cerrados -a excepción del delivery-.

“Hemos demostrado que somos capaces de aplicar los protocolos, este foco en el plan de vacunación nos parece muy bien, pero también necesitamos que nuestros negocios se empiecen a abrir cuanto antes. Pedimos a la autoridad avanzar más rápido en eso”, dijo Máximo Picallo.