Sernageomin realiza fiscalización en El Teniente tras antecedentes de ocultamiento de información

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) llevó a cabo esta semana una fiscalización en la División El Teniente perteneciente a Codelco, después de que se conocieran antecedentes sobre ocultamiento de información por parte de la empresa respecto al derrumbe en 2023.

La institución mencionó que este procedimiento cuenta con “una columna de seis vehículos y 15 expertos multidisciplinarios de diversas regiones y tiene como misión auditar in situ la seguridad de la faena y restaurar el imperio de la ley minera frente a la entrega de datos adulterados por parte de la cuprífera estatal”.

El operativo se llevó a cabo tras una planificación estratégica en la Dirección Regional de O’Higgins y luego de que las autoridades notificaran a la alta gerencia de la División el inicio de la toma de datos en el sector Colón Alto.

Con esto se buscaba verificar de manera directa el estado de las galerías y los sistemas de monitoreo geomecánico, para contrastar la realidad técnica con los informes consignados en los formularios E300 por la Codelco.

Mauricio Lorca, director subrogante de la institución señaló que “nuestro objetivo es obtener certeza técnica sobre lo que ocurre en la faena para garantizar por, sobre todo, la vida de las personas y reconstruir la trazabilidad de la seguridad que fue comprometida por el ocultamiento de datos”.

Sernageomin además dijo que los hallazgos recolectados durante esta inspección serán presentados en la Mesa de Trabajo Técnica que tendrá lugar el próximo lunes 23 de febrero .

También recordaron que el organismo ha denunciado estos hechos ante el Ministerio Público y la Contraloría en que “buscan determinar responsabilidades penales y administrativas derivadas del quiebre de los protocolos de reporte de seguridad minera y el uso malicioso de instrumentos de reporte oficial tras el estallido de roca de 2023″.