SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Sernageomin realiza fiscalización en El Teniente tras antecedentes de ocultamiento de información

    Con un despliegue de 15 expertos en el sector de Colón Alto, la autoridad señaló que buscaban "verificar de manera directa el estado de las galerías y los sistemas de monitoreo geomecánico".

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) llevó a cabo esta semana una fiscalización en la División El Teniente perteneciente a Codelco, después de que se conocieran antecedentes sobre ocultamiento de información por parte de la empresa respecto al derrumbe en 2023.

    La institución mencionó que este procedimiento cuenta con “una columna de seis vehículos y 15 expertos multidisciplinarios de diversas regiones y tiene como misión auditar in situ la seguridad de la faena y restaurar el imperio de la ley minera frente a la entrega de datos adulterados por parte de la cuprífera estatal”.

    El operativo se llevó a cabo tras una planificación estratégica en la Dirección Regional de O’Higgins y luego de que las autoridades notificaran a la alta gerencia de la División el inicio de la toma de datos en el sector Colón Alto.

    Con esto se buscaba verificar de manera directa el estado de las galerías y los sistemas de monitoreo geomecánico, para contrastar la realidad técnica con los informes consignados en los formularios E300 por la Codelco.

    Mauricio Lorca, director subrogante de la institución señaló que “nuestro objetivo es obtener certeza técnica sobre lo que ocurre en la faena para garantizar por, sobre todo, la vida de las personas y reconstruir la trazabilidad de la seguridad que fue comprometida por el ocultamiento de datos”.

    Sernageomin además dijo que los hallazgos recolectados durante esta inspección serán presentados en la Mesa de Trabajo Técnica que tendrá lugar el próximo lunes 23 de febrero.

    También recordaron que el organismo ha denunciado estos hechos ante el Ministerio Público y la Contraloría en que “buscan determinar responsabilidades penales y administrativas derivadas del quiebre de los protocolos de reporte de seguridad minera y el uso malicioso de instrumentos de reporte oficial tras el estallido de roca de 2023″.

    Lee también:

    Más sobre:SernageominEl TenienteCodelcoMauricio Lorca

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dejan en internación provisoria a adolescente imputado por la muerte de su padre en la Plaza de Armas de Tomé

    Si Vas Para Chile: confirman estreno de documental sobre crisis migratoria

    88 países firman en India acuerdo diplomático sobre utilización de la inteligencia artificial (IA)

    Willie Colón, ícono de la salsa, fallece a los 75 años

    En medio de tensiones con EEUU: Irán testeó misil de defensa aérea de largo alcance en el estrecho de Ormuz

    Del 10 al 15%: Donald Trump anuncia alza inmediata de arancel global tras fallo de la Corte Suprema

    Lo más leído

    1.
    Detienen a Gyvens Laguerre, exintegrante de Reggaeton Boys, por caso de sicariato de empresario en Quinta Normal

    Detienen a Gyvens Laguerre, exintegrante de Reggaeton Boys, por caso de sicariato de empresario en Quinta Normal

    2.
    Explosión de camión de gas en Renca: se confirman dos nuevos fallecidos

    Explosión de camión de gas en Renca: se confirman dos nuevos fallecidos

    3.
    De cinco días a dos semanas: el intrincado proceso de identificación de las víctimas tras la explosión en Renca

    De cinco días a dos semanas: el intrincado proceso de identificación de las víctimas tras la explosión en Renca

    4.
    Explosión en Renca: Gasco confirma que camión transportaba gas licuado desde Quintero hasta Planta Maipú

    Explosión en Renca: Gasco confirma que camión transportaba gas licuado desde Quintero hasta Planta Maipú

    5.
    La denuncia que pesa contra el renunciado fiscal Eduardo Ríos y que agita aún más el caso ProCultura

    La denuncia que pesa contra el renunciado fiscal Eduardo Ríos y que agita aún más el caso ProCultura

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Colo Colo en TV y streaming

    Cuánto costará y desde cuándo se hará efectiva el alza a la tarifa del transporte público

    Cuánto costará y desde cuándo se hará efectiva el alza a la tarifa del transporte público

    Dejan en internación provisoria a adolescente imputado por la muerte de su padre en la Plaza de Armas de Tomé
    Chile

    Dejan en internación provisoria a adolescente imputado por la muerte de su padre en la Plaza de Armas de Tomé

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Sernageomin realiza fiscalización en El Teniente tras antecedentes de ocultamiento de información

    Brasil e India sellan acuerdo sobre minerales críticos para reducir dependencia de China
    Negocios

    Brasil e India sellan acuerdo sobre minerales críticos para reducir dependencia de China

    Proyecto Dominga: Corte de Antofagasta anula resolución que buscaba forzar cumplimiento de fallo ambiental

    CEO de minera de oro Gold Fields: “Chile es el primer país donde quisiéramos avanzar con proyectos”

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios
    Tendencias

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    ¿Con negra o blanca? Así preparan la piscola los chilenos, según una encuesta

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres

    Es oficial: Maximiliano Gutiérrez da el salto al fútbol argentino y se convierte en nuevo refuerzo de Independiente
    El Deportivo

    Es oficial: Maximiliano Gutiérrez da el salto al fútbol argentino y se convierte en nuevo refuerzo de Independiente

    Un apático Betis de Manuel Pellegrini cede un polémico empate ante Rayo Vallecano que lo aleja de la Champions League

    Palestino sigue sin ganar: Huachipato le remonta y se instala como líder momentáneo de la Liga de Primera

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía
    Tecnología

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    Si Vas Para Chile: confirman estreno de documental sobre crisis migratoria
    Cultura y entretención

    Si Vas Para Chile: confirman estreno de documental sobre crisis migratoria

    Willie Colón, ícono de la salsa, fallece a los 75 años

    Sinaka estrena su nuevo single “En pelota”

    88 países firman en India acuerdo diplomático sobre utilización de la inteligencia artificial (IA)
    Mundo

    88 países firman en India acuerdo diplomático sobre utilización de la inteligencia artificial (IA)

    En medio de tensiones con EEUU: Irán testeó misil de defensa aérea de largo alcance en el estrecho de Ormuz

    Del 10 al 15%: Donald Trump anuncia alza inmediata de arancel global tras fallo de la Corte Suprema

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio