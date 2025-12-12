SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras sismo 6.7 al norte de Japón

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó en la madrugada de este viernes la posibilidad de un tsunami en las costas chilenas, luego de que se produjera un sismo al norte de Japón.

De acuerdo con lo informado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), “las características del sismo magnitud 6.7, localizado a 649 km de Tokio, no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) advirtió que tras el movimiento telúrico se generarían olas de tsunami de hasta un metro de altura en la costa norte del país nipón.

El pasado lunes Japón ya había experimentado un fuerte sismo de magnitud 7.5 en las escala de Richter también en el norte del país. En esa oportunidad, se registraron al menos 30 heridos y olas de tsunami de hasta 70 centímetros.