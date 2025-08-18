Sicariato del “Rey de Meiggs”: los seis imputados en el caso del homicidio del comerciante

La investigación del sicariato del comerciante José Felipe Reyes, conocido como el “Rey de Meiggs”, ha dejado seis imputados, de los cuales tres se mantienen en prisión preventiva, dos son formalizados este lunes y uno fue capturado en Colombia tras su liberación errónea.

Los hechos ocurrieron el 19 de junio, en la comuna de Ñuñoa, cuando tres sicarios balearon a José Felipe Reyes, dándole muerte, y robaron el teléfono y la billetera a un amigo que acompañaba a la víctima fatal.

Yonder Emilio Blanco Véliz, Neomar Andrés Arismendi Duarte y Alberto Carlos Mejía Hernández (venezolanos en situación irregular) son los hombres identificados como autores materiales del delito.

Sin embargo, según ha relatado la Fiscalía, es Wilson Verdugo , un empresario hípico y gastronómico, quien es sindicado como el autor intelectual del asesinato por el que ofreció un pago de $30 millones.

Asimismo, quien habría actuado como intermediario entre Verdugo y los tres sicarios fue Ricardo Vladimir Villón Pérez , detenido el pasado viernes en un edificio en Independencia, junto con Jhoylan García Navarro, identificado como el sujeto que entregó las armas para efectuar el delito.

La Fiscalía ha llevado la investigación en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI) y equipos especializados de Carabineros. Es en torno a ello que actualmente Verdugo, Yonder Blanco y Neomar Arismendi se encuentran cumpliendo prisión preventiva.

Mientras que Alberto Carlos Mejía Hernández, sicario que fue puesto en libertad debido a un error administrativo, a pesar de que pesaba en su contra una orden de prisión preventiva, fue capturado en Colombia. Por ello se solicitó la extradición este lunes, la cual fue acogida por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

Por otra parte, este lunes se realiza la formalización de Villón Pérez, conocido como “Tío Lukas”, y de García Navarro. Ambos fueron detenidos el pasado viernes por sus vínculos con la organización criminal “Los Ñaños”, que operaba en un edificio ubicado en calle Inglaterra, en la comuna de Independencia.