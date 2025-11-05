OFERTA ELECCIONES $990
Nacional

Sichel propone renombrar una calle en Ñuñoa en homenaje al actor Héctor “Tito” Noguera

Desde el Municipio aseguran que la idea fue conversada con la familia del fallecido actor, quienes habrían estado de acuerdo con la iniciativa. Ahora la propuesta tendrá que ser votada en el Concejo Municipal.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, propuso al Concejo Municipal cambiar el nombre de una calle en homenaje al reconocido actor Héctor “Tito” Noguera, quien falleció el pasado 28 de octubre producto de un agresivo cáncer.

La calle en cuestión es Jorge Washington, cuyo nombre podría ser cambiado en el tramo comprendido entre Balbina Vera e Irarrázaval.

Desde el Municipio explicaron que la iniciativa busca “rendir homenaje al invaluable aporte de Héctor Noguera al teatro chileno y, en particular, a su papel en la consolidación del Teatro UC, ubicado en Plaza Ñuñoa, donde ejerció como director”.

Sichel aseguró que esta propuesta fue conversada con la familia del actor, el rector de la Universidad Católica y la vicepresidenta del COSOC, quienes manifestaron su acuerdo y satisfacción con la iniciativa.

“Nos sobran los nombres de calles de militares y nos faltan de artistas. Este cambio —que dependerá de la votación del Concejo Municipal— es el mayor reconocimiento que podemos entregar a alguien que aportó de la forma en que lo hizo Héctor Noguera”, afirmó el jefe comunal.

De hecho, el cortejo fúnebre del actor pasó precisamente frente a ese mismo teatro, donde cientos de personas se reunieron hace una semana para despedirlo con flores y aplausos.

Para el alcalde Sebastián Sichel, este gesto representaría “una deuda cultural y simbólica” con quienes han contribuido a la comuna.

“Nombrar una calle con su nombre es una manera de mantener vivo su legado y de agradecerle por haber puesto al teatro chileno en el corazón de nuestra comuna”, sostuvo.

