SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Solicitud de renuncia, presuntas deudas y desalojos pendientes: cómo el ministro Montes llegó otra vez al ojo del huracán

El ministro de Vivienda y Urbanismo enfrenta múltiples frentes que han vuelto a tensionar su gestión y que lo pondrán en el foco de la discusión presupuestaria luego de que la oposición condicionara esa tramitación a transparentar la situación financiera no sólo de su cartera, sino del gobierno en general. La revelación de posibles deudas que comprometen el Plan de Emergencia Habitacional y la fallida negociación por la megatoma de San Antonio, entre otras cosas, le abrieron este nuevo flanco al secretario de Estado.

Maximiliano EstradaPor 
Maximiliano Estrada
SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Desde el equipo del ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), descartan categóricamente que por su cabeza esté pasando -o haya pasado- renunciar al cargo luego de volver a posicionarse en el centro de las miradas. Lo estuvo hace algunas semanas por no haber logrado resolver la negociación por el terreno de la megatoma de San Antonio, también por el retraso en la reconstrucción tras el megaincendio de Valparaíso y antes luego del estallido del Caso Convenios.

Hoy la crisis para el secretario de Estado es diferente. Y multifactorial, lo que implica tener varios flancos abiertos. A saber: la solicitud de renuncia por parte de la oposición por cuestionamientos al Serviu Metropolitano por reconocer que no tenía los recursos para pagar 17 terrenos para cubrir el Plan de Emergencia Habitacional; la petición de parlamentarios oficialistas para que explique la situación financiera de la cartera; y el cruce con la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), que acusó cifras fiscales “mentirosas” en la repartición de Vivienda liderada por un secretario de Estado que nuevamente está en el ojo del huracán.

Esto último, producido tras la revelación de una presunta deuda de mil millones de dólares por parte del ministerio, relacionada con distintos proyectos habitacionales. Los hechos desataron un debate sobre la transparencia del ministerio y la administración de recursos públicos, especialmente en un contexto en que se discute el avance del Presupuesto 2026, el que la oposición ha puesto en duda tramitar a raíz de este tema.

“La presencia del ministro Montes se ha vuelto absolutamente insostenible. No solo el gobierno ha enfrentado graves falencias y problemas con el Plan de Emergencia Habitacional, sino que ahora, además, arrastra una deuda millonaria que, junto con poner en duda el cumplimiento de los compromisos adquiridos, dejará a la futura administración con un déficit estructural difícil de resolver”, manifestaron parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente.

Pese a lo anterior, desde el entorno del secretario de Estado descartan de plano que Montes esté evaluando dar un paso al costado, más aun considerando que quedan menos de seis meses de administración, lo que supone estar nuevamente dispuesto a aguantar otro chaparrón.

Pero el fuego también es amigo: parlamentarios oficialistas han planteado que el secretario de Estado debe dar explicaciones sobre la situación que hoy remecen a su cartera. Uno de ellos, el senador Juan Ignacio Latorre (FA), subrayó a Bio Bio la necesidad de despejar la ejecución presupuestaria que sustenta la estrategia para enfrentar la crisis habitacional: “Será un tema a discutir en tabla con el Ministerio de Vivienda, con quien tenemos relación permanente todas las semanas, y le pediremos como oficio que el ministerio dé cuenta de toda esta polémica en torno al presupuesto”, afirmó.

Montes salió a responder las críticas, que también se replicaron desde la candidata Matthei, la primera en condicionar la discusión de la Ley de Presupuesto 2026 en el Parlamento por los cuestionamientos al Minvu. “Quiero señalar muy claramente que no se va a tramitar ninguna ley de presupuesto este año si no se transparentan totalmente este tipo de situaciones”, afirmó la exalcaldesa, en cuyo sector han señalado que esta administración le traspasaría deudas que nos le corresponde a un futuro gobierno.

En respuesta, Montes explicó que “siempre, todo en la administración pública va trasladándose de un año a otro y de un gobierno a otro. El actual gobierno ha tenido que implementar una parte importante de las inversiones del Presidente Piñera”.

Asimismo, emplazó a Matthei a entregar antecedentes concretos si los posee: “Si tiene pruebas, debería denunciarlas como tal”.

Además, consultado por La Tercera hace un llamado “a no politizar un tema tan sensible para las familias chilenas con fines electorales. Lo que importa es seguir construyendo soluciones habitacionales y cumplir con los compromisos adquiridos con la ciudadanía”.

Desalojos en tomas

Pese a que el tema financiero se encuentra actualmente en el punto más crítico para el ministro, los cuestionamientos en su contra no se limitan a lo económico. A esto se suman las críticas por la gestión de los desalojos de tomas de terreno, que tensionan aún más su administración, como el caso de la familia Correa en Quilpué.

La principal crítica apuntaba a la dilatación del desalojo solicitado por la familia, que cuestionó “la actuación gubernamental como insuficiente y tardía”, pese a que la Seremi de Vivienda de 2021 ya había establecido la demolición con fuerza pública. Desde el ministerio, en tanto, aclararon que “la intervención -que se realizó durante este lunes- será de manera progresiva y segura, considerando la integridad de las familias. El trabajo permitirá restablecer la legalidad urbanística y habilitar el terreno a sus propietarios en el menor tiempo posible”.

Otro frente que ha generado tensiones es la fallida negociación de la megatoma de San Antonio en el Cerro Centinela, que culminó con que sus propietarios solicitaran el desalojo en una de las usurpaciones de terreno más grandes del país. Los meses de negociación no dieron fruto y, tras el proceso en el que Montes decidió participar directamente, las posiciones parecen haber quedado más distantes incluso. Ahí, no pocos apuntaron a la responsabilidad política que debía asumir el titular del Minvu, sobre todo considerando que la figura de las cooperativas que intentaron que prosperara para darle una solución al conflicto era el que pretendían replicar en otros asentamientos. Eso, finalmente, no ocurrió.

Estas situaciones provocaron reacciones de distintos sectores políticos. Desde su propio bloque, el diputado Tomás Lagomarsino (ind.-PR) lamentó “que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no haya llegado a acuerdo en la mesa técnica y que esta se haya cerrado sin llegar a puerto”. Al mismo tiempo, llamó a “no cerrar las puertas ni trasladar este tema a un gobierno posterior. De esto se tiene que hacer cargo el actual Ejecutivo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Hacienda”.

Por su parte, el diputado Andrés Celis (RN) recalcó que “hoy la gran disyuntiva del gobierno es cómo cumplirá el fallo, tal como advirtió el ministro si no se alcanzaba un acuerdo” y añadió que “si aquí se piden renuncias, deben ser en la mesa técnica”.

Desde el ministerio han señalado que se ha trabajado en establecer un plan claro de acción, con pasos definidos “A, B y C”, y esperan contar con la voluntad de los propietarios para lograr un acuerdo que permita resolver la situación de manera definitiva.

Más sobre:ViviendaCarlos MontesMinvuMinisterio de ViviendaPresupuesto 2026

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Doja Cat anuncia las fechas de su gira mundial “Tour ma vie world tour 2026”

“No es conveniente asistir”: FRVS ahora se resta de cónclave presupuestario en Cerro Castillo

La reaparición de la líder de “Los Marchant”: interna que amenazó a Monsalve presenta querella contra gendarme

El grupo mexicano Alsea buscaría vender Burger King en Argentina, México y Chile

Presunta doble parricida de Chiguayante fue formalizada por otros delitos en Ñuble

Stephen Miller, el “ideólogo en jefe” tras los ataques de EE.UU. contra embarcaciones venezolanas en el Caribe

Lo más leído

1.
Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

2.
Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

3.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

4.
Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

5.
“No dio ninguna guerra en Vallecas”: medios españoles se dividen pese a jugada clave de Alexis Sánchez

“No dio ninguna guerra en Vallecas”: medios españoles se dividen pese a jugada clave de Alexis Sánchez

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

Servicios

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

“No es conveniente asistir”: FRVS ahora se resta de cónclave presupuestario en Cerro Castillo
Chile

“No es conveniente asistir”: FRVS ahora se resta de cónclave presupuestario en Cerro Castillo

La reaparición de la líder de “Los Marchant”: interna que amenazó a Monsalve presenta querella contra gendarme

Presunta doble parricida de Chiguayante fue formalizada por otros delitos en Ñuble

El grupo mexicano Alsea buscaría vender Burger King en Argentina, México y Chile
Negocios

El grupo mexicano Alsea buscaría vender Burger King en Argentina, México y Chile

Educación y Salud explicaron el crecimiento del empleo público a junio

Un fondo privado, el yerno de Donald Trump y Arabia Saudita pasan a ser los dueños del gigante de Electronic Arts

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo
Tendencias

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

“Murió en los brazos de su papá”: qué enfermedad tenía Roscoe, el perro de Lewis Hamilton

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

Con un arquero de Recoleta en vez de Brayan Cortés: la Roja revela su nómina para el amistoso con Perú en La Florida
El Deportivo

Con un arquero de Recoleta en vez de Brayan Cortés: la Roja revela su nómina para el amistoso con Perú en La Florida

En vivo: Chile enfrenta a Japón en su segundo duelo en el Mundial Sub 20

Alejandro Tabilo da el primer paso y queda a un triunfo del cuadro principal del Masters de Shanghái

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre
Finde

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Gepe festeja los 20 años de “Gepinto” con shows especiales en Sala Master
Cultura y entretención

Gepe festeja los 20 años de “Gepinto” con shows especiales en Sala Master

Para amenizar la espera del recital: Oasis reedita disco en vivo Familiar To Millions

Daniel Day-Lewis regresa al cine tras ocho años: “El trabajo siempre fue muy importante para mí. Como el pan y el agua”

Stephen Miller, el “ideólogo en jefe” tras los ataques de EE.UU. contra embarcaciones venezolanas en el Caribe
Mundo

Stephen Miller, el “ideólogo en jefe” tras los ataques de EE.UU. contra embarcaciones venezolanas en el Caribe

Radiografía a la candidatura de Rafael Grossi a la ONU: el diplomático argentino que amenaza la opción de Bachelet

Trump recibe a Netanyahu en la Casa Blanca y se muestra confiado en lograr la paz en Gaza

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición