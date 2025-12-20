SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Copiapó: sorprenden a camionero con cerca de 900 kilos de marihuana en la Ruta 5 Norte

    Quedó en prisión preventiva esta semana tras ser formalizado por el delito de tráfico de drogas.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Fiscalía de Atacama

    Una fiscalización por personal de Carabineros y de funcionarios de la Seremi de Transporte de Atacama permitió la captura de un camionero en la Ruta 5 Norte, a la altura de la ciudad de Copiapó: además de conducir sin licencia profesional transportaba cerca de 900 kilos de marihuana hacia la Región de Coquimbo.

    El control carretero fue realizado por los funcionarios de la Seremi en el sector del peaje Puerto Viejo, en el kilómetro 841 de la Ruta 5 Norte, en Copiapó.

    En esa instancia notaron que el conductor no llevaba licencia de conducir profesional, por lo que se llama a Carabineros para que adopten la investigación.

    “Una vez que llega a Carabineros, este era un camión abierto, pero con unas cajas de gran tamaño cerradas, las cuales emanaban un fuerte olor a marihuana desde el interior lo que hace el indicio para poder abrir estas cajas y detectar alrededor de 38 sacos contenedores de marihuana. Esto arrojó un pesaje de más de 877 kilos de marihuana, equivalentes a 1.700.000 dosis, avaluadas en más de 8.700 millones de pesos”, detalló el teniente coronel de Carabineros Marcelo Ramírez.

    “Sobre la base del número de kilos que se ha incautado nos permite establecer una hipótesis, que es que esto corresponde a una banda de crimen organizado. Y en ese sentido, esto viene a fortalecer lo que se ha venido desarrollando en esa materia, el Consejo contra el Crimen Organizado, el Plan Regional contra el Crimen Organizado que ha tenido importantes avances e impactos, por ejemplo, cómo se desbarata una red relacionado con el robo a empresas mineras”, agregó sobre el caso el delegado presidencial de Atacama, Rodrigo Illanes.

    Por lo anteriormente señalado el sujeto, un ciudadano chileno de 34 años, fue detenido por la policía y puesto a disposición del Ministerio Público, que solicitó su formalización por el delito de tráfico de drogas, quedando por determinación del Juzgado de Garantía de Copiapó en prisión preventiva.

    Se estableció un plazo de seis meses para la investigación.

    Lee también:

    Más sobre:PolicialCopiapóCarabinerosMarihuanaTráfico de drogas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cordero adelanta que reforma a Gendarmería sería ingresada en enero: “Es indispensable, una necesidad hace muchísimos años”

    UDI llama al Socialismo Democrático a rechazar norma de “amarre” y advierte acciones legales

    ISP alerta por venta de pastillas bronceadoras sin autorización sanitaria

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    El espeluznante crimen por el que fue condenado el encargado de la morgue de la facultad de Medicina de Harvard

    Prisión preventiva para dos acusados por homicidio en Limache: uno de ellos es primo de autor del crimen de Ámbar Cornejo

    Lo más leído

    1.
    Reforma estructural a los SLEP y terminar el Sistema de Admisión Escolar, las batallas educativas que quiere dar el gobierno de Kast

    Reforma estructural a los SLEP y terminar el Sistema de Admisión Escolar, las batallas educativas que quiere dar el gobierno de Kast

    2.
    PDI recupera más de 600 objetos de valor patrimonial de un domicilio en Lampa: hubo una persona detenida

    PDI recupera más de 600 objetos de valor patrimonial de un domicilio en Lampa: hubo una persona detenida

    3.
    Doble homicidio queda al descubierto en cité de Santiago Centro: cuerpos presentan impactos de bala y uno estaba maniatado

    Doble homicidio queda al descubierto en cité de Santiago Centro: cuerpos presentan impactos de bala y uno estaba maniatado

    4.
    Por dichos sobre Ley de 40 Horas: diputado republicano José Carlos Meza denuncia agresión en centro comercial de Huechuraba

    Por dichos sobre Ley de 40 Horas: diputado republicano José Carlos Meza denuncia agresión en centro comercial de Huechuraba

    5.
    Minsal entrega recomendaciones para el cuidado de la salud mental durante las celebraciones de fin de año

    Minsal entrega recomendaciones para el cuidado de la salud mental durante las celebraciones de fin de año

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Liverpool en TV y streaming

    Concierto del Macha y El Bloque Depresivo en el Estadio Nacional: Metro extiende horario y Red suma buses de apoyo

    Concierto del Macha y El Bloque Depresivo en el Estadio Nacional: Metro extiende horario y Red suma buses de apoyo

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. West Ham United por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. West Ham United por la Premier League

    Cordero adelanta que reforma a Gendarmería sería ingresada en enero: “Es indispensable, una necesidad hace muchísimos años”
    Chile

    Cordero adelanta que reforma a Gendarmería sería ingresada en enero: “Es indispensable, una necesidad hace muchísimos años”

    UDI llama al Socialismo Democrático a rechazar norma de “amarre” y advierte acciones legales

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Liverpool en TV y streaming

    Seguridad laboral en movimiento: los vacíos y avances del trabajo en plataformas digitales
    Negocios

    Seguridad laboral en movimiento: los vacíos y avances del trabajo en plataformas digitales

    Brechas laborales: mujeres del quintil más bajo avanzan tres veces menos que las de mayores ingresos

    Chile apuesta por convertirse en el hub digital sostenible de América Latina

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio
    Tendencias

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    El espeluznante crimen por el que fue condenado el encargado de la morgue de la facultad de Medicina de Harvard

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”

    Mercado de fichajes: revisa las movidas de los clubes de Primera División para la temporada 2026
    El Deportivo

    Mercado de fichajes: revisa las movidas de los clubes de Primera División para la temporada 2026

    Un contraste de estilos: el nuevo duelo entre el Betis de Manuel Pellegrini y su rivalidad con el Getafe de José Bordalás

    El mercado abre sus vitrinas: los primeros movimientos en la Liga de Primera

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Reseña de libros: de Elizabeth Taylor a Carlos Vicuña Fuentes
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Elizabeth Taylor a Carlos Vicuña Fuentes

    El rescate de una biblia literaria: la nueva vida de la mirada crítica y aguda de Enrique Lihn

    Candelabro, la revelación del rock chileno 2025: “Queremos que nuestra música suene en la micro, en la feria, donde sea”

    Siete elefantes mueren tras colisión de tren de pasajeros en el noreste de India
    Mundo

    Siete elefantes mueren tras colisión de tren de pasajeros en el noreste de India

    Ataque en metro de Taipéi deja tres muertos y 11 heridos tras agresión con arma blanca

    Las elecciones clave que pueden acentuar el giro a la derecha de América Latina en 2026

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad