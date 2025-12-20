Copiapó: sorprenden a camionero con cerca de 900 kilos de marihuana en la Ruta 5 Norte

Una fiscalización por personal de Carabineros y de funcionarios de la Seremi de Transporte de Atacama permitió la captura de un camionero en la Ruta 5 Norte, a la altura de la ciudad de Copiapó: además de conducir sin licencia profesional transportaba cerca de 900 kilos de marihuana hacia la Región de Coquimbo.

El control carretero fue realizado por los funcionarios de la Seremi en el sector del peaje Puerto Viejo, en el kilómetro 841 de la Ruta 5 Norte, en Copiapó.

En esa instancia notaron que el conductor no llevaba licencia de conducir profesional, por lo que se llama a Carabineros para que adopten la investigación.

“Una vez que llega a Carabineros, este era un camión abierto, pero con unas cajas de gran tamaño cerradas, las cuales emanaban un fuerte olor a marihuana desde el interior lo que hace el indicio para poder abrir estas cajas y detectar alrededor de 38 sacos contenedores de marihuana. Esto arrojó un pesaje de más de 877 kilos de marihuana, equivalentes a 1.700.000 dosis, avaluadas en más de 8.700 millones de pesos ”, detalló el teniente coronel de Carabineros Marcelo Ramírez.

“Sobre la base del número de kilos que se ha incautado nos permite establecer una hipótesis, que es que esto corresponde a una banda de crimen organizado. Y en ese sentido, esto viene a fortalecer lo que se ha venido desarrollando en esa materia, el Consejo contra el Crimen Organizado, el Plan Regional contra el Crimen Organizado que ha tenido importantes avances e impactos, por ejemplo, cómo se desbarata una red relacionado con el robo a empresas mineras”, agregó sobre el caso el delegado presidencial de Atacama, Rodrigo Illanes.

Por lo anteriormente señalado el sujeto, un ciudadano chileno de 34 años, fue detenido por la policía y puesto a disposición del Ministerio Público, que solicitó su formalización por el delito de tráfico de drogas, quedando por determinación del Juzgado de Garantía de Copiapó en prisión preventiva.

Se estableció un plazo de seis meses para la investigación.