PDI recupera más de 600 objetos de valor patrimonial de un domicilio en Lampa: hubo una persona detenida

Una investigación encabezada por la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y el Medio Ambiente (Bridesma) Metropolitana, tras una orden de la Fiscalía Centro Norte, permitió la recuperación de más de 600 objetos de valor patrimonial de un domicilio ubicado en Lampa, en la zona norte de la región Metropolitana.

La policía detectó durante la investigación como un sujeto estaba vendiendo a través del Marketplace de Facebook diversos bienes paleontológicos y arqueológicos nacionales.

Siguiendo aquella línea investigativa, la policía llegó hasta un domicilio ubicado en Lampa, donde capturaron en flagrancia a un coleccionista que tenía en aquel lugar diversos objetos arqueológicos y paleontológicos, además de fauna exótica y nativa.

PDI de Chile

“Tenía especies de todo el mundo, no solamente especies nativas o endémicas, incluso que están reguladas por nuestra ley de caza, sino que también tenía una gran cantidad de aves, mamíferos, artrópodos, insectos de todo el mundo. Algunos que sí están regulados por la Convención Cites, por lo tanto, su comercialización o importación tiene que estar certificada por esta convención, lo que no estaba. Por lo tanto, tuvimos un delito flagrante, tanto por apropiación de monumentos nacionales, como por ley de caza, por ley de pesca, y también por la Convención Cites ”, detalló el comisario Edgardo Rodríguez, de la Bridesma Metropolitana.

Según el detalle compartido por el comisario, los objetos podían ser vendidos desde los 10 mil pesos hasta los 200 mil pesos sin problemas. Por otro lado, el valor de los animales podía variar en mayor medida.

Tras el operativo, la PDI logró recuperar más de 600 objetos de este domicilio. Respecto al detenido, la policía informó que finalmente resultó apercibido. Sin embargo, la investigación respecto al origen de estos objetos todavía sigue en curso.