Prisión preventiva para dos acusados por homicidio en Limache: uno de ellos es primo de autor del crimen de Ámbar Cornejo

Prisión preventiva para dos acusados por homicidio en Limache: uno de ellos es primo de Hugo Bustamante

En prisión preventiva quedaron dos hombres acusados de ser responsables de la muerte del dueño de una vulcanización en Limache, Región de Valparaíso.

Los imputados eran intensamente buscados por el crimen cometido el 20 de agosto de 2024 en el sector de Tabolango, donde la víctima, un adulto mayor de 75 años, fue asesinada tras recibir golpes en la cabeza , provocándole un traumatismo craneoencefálico.

Tras una serie de diligencias investigativas, la Policía de Investigaciones (PDI) logró ubicar y detener a ambos sujetos en la comuna de Quilpué.

De acuerdo con lo informado, los detenidos corresponden a Brayan Nicolich Delgado, de 24 años, y Mauricio Bustamante Ulloa, de 59. Este último es primo de Hugo Bustamante Pérez , condenado por el homicidio y violación de Ámbar Cornejo en 2020, según confirmó una fuente policial.

Hugo Bustamante. Prisión preventiva para dos acusados por homicidio en Limache.

Ambos imputados fueron formalizados y el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva, fijando además un plazo de 120 días para la investigación . En el marco del proceso, se informó que uno de los acusados ya confesó su participación en el crimen.

La víctima fue identificada como Gabriel Arancibia, un ciudadano chileno de 75 años, quien fue encontrado sin vida al interior del taller mecánico en el que trabajaba.

Familiares del adulto mayor señalaron que Arancibia se encontraba trabajando al momento de ser atacado, destacando que era una persona “querida” y “luchadora”, que había superado dos veces el cáncer, y exigieron justicia por el homicidio.