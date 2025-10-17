Subsecretario Collado por estudiante que murió en Viña del Mar: “Es compleja la situación cuando adolescentes resuelven sus disputas de esta manera”

Durante la mañana de este viernes, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, se refirió al estudiante de 16 años que murió apuñalado en Viña del Mar, señalando que “es compleja la situación cuando adolescentes resuelven sus disputas de esta manera” y apuntando que “hay líneas investigativas” que están siendo trabajadas por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Según detalló, junto con esto “la Seremi de Seguridad y el SLEP Costa Central ya tomaron en la zona el tema y están trabajando con las comunidades escolares específicas que se vieron afectadas por este hecho”.

“Es un tema del que hay que ocuparse, del que hay que generar una gestión, en donde la convivencia escolar violenta puede terminar también siendo un problema de seguridad como ocurre también en las calles, en las plazas”, añadió.

“Esperamos que se resuelva prontamente, pero como le digo, ya hay trabajo investigativo y hay distintas líneas, eso sí quiero marcarlo porque hay que esperar el trabajo de la policía en ese sentido. No puedo dar muchos antecedentes porque se encuentra en carácter reservado, pero esperaría el desarrollo de lo que está ocurriendo con el trabajo de la Brigada de Homicidios”, apuntó.

En la ocasión, el subsecretario de Seguridad, además expresó que “la protección de los niños y niñas y adolescentes es foco del Ministerio de Seguridad”, enfatizando que “nosotros tenemos una estrategia” y que han lanzado un comité interministerial, el cual “tiene fuerzas de tarea específicas. Ahí hay una fuerza de tarea, por ejemplo, que está en contra del reclutamiento temprano, una de mejoramiento de convivencia”.

“Ahí participa el Ministerio de Educación, participa el servicio especializado más conocido como Mejor Niñez, el servicio de reinserción social juvenil. O sea, toda la institucionalidad del Estado dedicado a la protección de los niños, niñas y adolescentes está presente en este trabajo interinstitucional”, mencionó.