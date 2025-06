Subsecretario de Pesca expresa preocupación por eventual ausencia de grabación del buque Cobra durante accidente con Bruma

El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, se refirió este martes a la posible inexistencia de registros de la cámara de vigilancia en el puente de mando del barco industrial Cobra, de la empresa Blumar, el día del fatal accidente en que habría colisionado a la lancha Bruma.

Cabe recordar que el siniestro marítimo ocurrió la madrugada del 30 de marzo frente a la isla Santa María y próximo a la costa de Coronel, en la Región del Biobío, donde desaparecieron siete pescadores artesanales.

La autoridad develó ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados que “hemos visto con mucha preocupación los informes de prensa que señalan que podría ocurrir que la embarcación que aparece investigada en la colisión, no habría tenido disponibles los registros de la cámara de vigilancia del puente de mando correspondientes al día del accidente ”.

Esto luego de que el abogado de las familias de los tripulantes desaparecidos, Rafael Poblete, diera a conocer el lunes que se habrían perdido los registros de la caja naranja del barco, correspondientes al día del accidente, el 30 de marzo.

“Está la grabación del día anterior y del día posterior, pero del día del accidente no está. Es altamente sospechoso que no está esa grabación", dijo el profesional letrado, asegurando que esta situación será pesquisada por el FBI.

De ser esto efectivo, el subsecretario Salas subrayó que se trataría de un “flagrante incumplimiento” de las disposiciones que están establecidas en la “Ley Supersol” o Ley 21.446, la cual busca mejorar la seguridad marítima de los pescadores artesanales, especialmente en aguas interiores.

Dicha normativa surgió tras otro incidente marítimo registrado en enero de 2020, cuando la lancha a motor “Supersol I” sufrió una colisión con el barco industrial “Wellboat Argelina”, resultando en la desaparición de un tripulante. La tragedia ocurrió a unos 11 kilómetros al suroeste de Isla Tabón, en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Calbuco, Región de Los Lagos.

A raíz de dicho accidente se modificó la normativa de navegación y en mayo del 2022 se aprobó la Ley 21.446 o “Supersol”, que establece la obligación para cualquier embarcación que desarrolle la actividad industrial, de contar con una cámara de vigilancia y un sistema de grabación, además se reguló el uso del piloto automático, entre otras disposiciones.

Dos tipos de cámaras

Bajo este contexto, el subsecretario Salas explicó que existen dos tipos de cámaras al interior de las naves pesqueras, que tienen objetivos distintos y que son supervisadas por autoridades diferentes .

Aquellas que están establecidas en la ley Supersol, que apuntan al puente de mando con el fin de verificar si existe un estricto cumplimiento del uso del piloto automático, así como de la presencia de personal humano, y cuya fiscalización le corresponde a la Armada.

Por otra parte, están las cámaras del Dispositivo de Registro de Imágenes (D.R.I.) que son supervisadas por la autoridad pesquera, es decir, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), las cuales apuntan a la cubierta de la embarcación , con el fin de verificar las faenas de pesca.

Estos últimos dispositivos fueron establecidos en la Ley de Descarte, concepto que se refiere a la acción de devolver al mar las especies hidrobiológicas capturadas que no son objeto de la pesca o que no cumplen con los requisitos para su venta.

Imágenes captadas por D.R.I.

Al respecto, a la sesión de la comisión parlamentaria acudió Esteban Donoso, subdirector nacional de Sernapesca, en representación de la directora nacional, María Soledad Tapia.

Donoso aseguró que, en relación a las imágenes captadas por el D.R.I., de la cubierta del Cobra “no hay ninguna pérdida de información de esas, está desde el momento del zarpe hasta el momento de la recalada”.

Esteban Donoso, subdirector nacional de Sernapesca

Por su parte, el subdirector de Pesquerías de Sernapesca, Pablo Ortiz, ratificó que la cantidad de cámaras D.R.I. que posee el Cobra son tres y que la información de los videos fue remitida al Ministerio Público tras ser solicitada por el ente persecutor.

En torno a lo anterior, el subsecretario de Pesca, remarcó que tras recibir un oficio de la directora nacional de Sernapesca, el 31 de marzo (al día siguiente del accidente marítimo) se adoptó la decisión de “prepararse para la recalada de la embarcación Cobra y retirar los discos duros para poder proceder a su desencriptado”.

“Respecto de esos dispositivos, los D.R.I., no existen días de pérdida de la grabación y la propia directora (de Sernapesca) informó a la Fiscalía para hacer entrega de estos dispositivos, que tuvieron una cadena de custodia permanente para verificar que no hubiese ninguna intervención sobre ellos. Obviamente los contenidos de esa grabación no los podemos transmitir porque son materia de investigación”, puntualizó Julio Salas.