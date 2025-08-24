SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Subsecretario del Interior condena ataque armado en Victoria que dejó un trabajador muerto y otro herido

Desconocidos dispararon contra el vehículo en que se trasladaban dos trabajadores que prestaban servicios a la empresa CMPC.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz
JAVIER SALVO/ATON CHILE

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, se refirió este domingo al ataque armado registrado en la comuna de Victoria, Región de La Araucanía, que la noche del sábado dejó un trabajador forestal fallecido y otro herido.

El hecho ocurrió en la intersección de las rutas CH-181 y R-283, en las cercanías del sector Selva Oscura, donde desconocidos dispararon contra el vehículo en que se trasladaban dos trabajadores que prestaban servicios a la empresa CMPC. Producto de los disparos murió Manuel León Urra, guardia de seguridad, mientras que César Osorio Inostroza resultó herido y se encuentra fuera de riesgo vital.

A través de su cuenta de X, Ramos manifestó que “lamentamos profundamente el ataque armado ocurrido anoche en Victoria, donde perdió la vida Manuel León Urra, guardia de seguridad, y resultó herido César Osorio Inostroza, quien está fuera de riesgo vital. Estamos con sus familias y seguiremos acompañándolas”.

El subsecretario añadió que “desde el primer minuto instruí al delegado presidencial de La Araucanía, Eduardo Abdala, a que acompañe y entregue toda la ayuda que requieran sus familias y apoye el trabajo que realizan, desde el primer minuto, tanto el Ministerio de Seguridad Pública como las fuerza policiales en la investigación”.

De acuerdo a lo informado por Carabineros, en el sitio del suceso se encontró munición de guerra y convencional. Por orden del Ministerio Público, las pericias fueron encargadas al Laboratorio de Criminalística (Labocar), mientras que el OS-9 quedó a cargo de la investigación.

Lee también:

Más sobre:VictoriaLa AraucaníaVíctor RamosAtaque armado

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cataldo se muestra optimista de que proyecto que pone fin al CAE sea aprobado en el Senado antes del término del gobierno

Carabineros abate a sujeto que intentó atropellar a funcionarios policiales por fiscalización de vehículo en Conchalí

Amplían detención de tres involucrados en homicidio de empresario Michael Peñaloza

Parlamentarios condenan ataque a guardias forestales en Victoria y emplazan al gobierno a tomar acciones en La Araucanía

Por tacos en Farellones: Fedetur apunta contra el MOP y exigen modernización de Ruta G-21

Maura Rivera se despide de su padre fallecido en atropello y señala que “partió de una manera abrupta e injusta”

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

3.
En Italia afirman que Colo Colo está involucrado en la “ruptura definitiva” entre Alexis Sánchez y el Udinese

En Italia afirman que Colo Colo está involucrado en la “ruptura definitiva” entre Alexis Sánchez y el Udinese

4.
Madre del cabo David Florido tras captura de reos fugados: “Poco le duró la libertad a ese zángano”

Madre del cabo David Florido tras captura de reos fugados: “Poco le duró la libertad a ese zángano”

5.
Hombre se entrega en comisaría de Curacaví por crimen de ingeniero Michael Peñaloza

Hombre se entrega en comisaría de Curacaví por crimen de ingeniero Michael Peñaloza

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Es tiempo de partir
opinión

Es tiempo de partir

Por Mario Marcel
Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming

Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cataldo se muestra optimista de que proyecto que pone fin al CAE sea aprobado en el Senado antes del término del gobierno
Chile

Cataldo se muestra optimista de que proyecto que pone fin al CAE sea aprobado en el Senado antes del término del gobierno

Carabineros abate a sujeto que intentó atropellar a funcionarios policiales por fiscalización de vehículo en Conchalí

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

El cambio de modelo económico que viene para Bolivia tras 20 años de gobiernos de izquierda
Negocios

El cambio de modelo económico que viene para Bolivia tras 20 años de gobiernos de izquierda

La arremetida de China Mobile para traer un cable sumarino a Chile y competir con Google

El grupo Indumotora recurre a sus accionistas: aumenta capital y ajusta su gobierno corporativo

Chile se queda fuera de la fiesta de Google: así son los nuevos teléfonos Pixel 10
Tendencias

Chile se queda fuera de la fiesta de Google: así son los nuevos teléfonos Pixel 10

Cada cuánto deberías lavar tus sábanas, según una microbióloga

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

El dardo de Coquimbo Unido por la nómina de Nicolás Córdova en la Roja: “Somos punteros y no hay ninguno de nosotros”
El Deportivo

El dardo de Coquimbo Unido por la nómina de Nicolás Córdova en la Roja: “Somos punteros y no hay ninguno de nosotros”

Intratable: Darío Osorio anota un golazo en el triunfo del Midtjylland y marca por tercer partido consecutivo

Fernando Zampedri sale lesionado tras hacer el primer gol del Claro Arena: “Para mí, estoy desgarrado”

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

“Por razones de fuerza mayor”: Suspenden show de Natalia Valdebenito en Rancagua a semanas de polémico chiste sobre tragedia en El Teniente
Cultura y entretención

“Por razones de fuerza mayor”: Suspenden show de Natalia Valdebenito en Rancagua a semanas de polémico chiste sobre tragedia en El Teniente

Álvaro Henríquez: “Yo era como Carmela llegando a la ciudad y no podía creer la suerte de conocer a Roberto Parra”

John Fogerty: el fin de la maldición de Creedence Clearwater Revival y el regreso de las canciones que hizo para todos

Derribo de un dron ucraniano causa incendio en planta nuclear rusa
Mundo

Derribo de un dron ucraniano causa incendio en planta nuclear rusa

Cristina Rivera Garza: “El español es una lengua vibrante en Estados Unidos; una lengua de trabajo, pero también de reflexión y de creación”

Reportan que unos 30 militares norcoreanos cruzaron la frontera con Corea del Sur provocando disparos de advertencia

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo