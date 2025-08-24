Subsecretario del Interior condena ataque armado en Victoria que dejó un trabajador muerto y otro herido

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, se refirió este domingo al ataque armado registrado en la comuna de Victoria, Región de La Araucanía, que la noche del sábado dejó un trabajador forestal fallecido y otro herido.

El hecho ocurrió en la intersección de las rutas CH-181 y R-283, en las cercanías del sector Selva Oscura, donde desconocidos dispararon contra el vehículo en que se trasladaban dos trabajadores que prestaban servicios a la empresa CMPC. Producto de los disparos murió Manuel León Urra, guardia de seguridad, mientras que César Osorio Inostroza resultó herido y se encuentra fuera de riesgo vital.

A través de su cuenta de X, Ramos manifestó que “lamentamos profundamente el ataque armado ocurrido anoche en Victoria, donde perdió la vida Manuel León Urra, guardia de seguridad, y resultó herido César Osorio Inostroza, quien está fuera de riesgo vital. Estamos con sus familias y seguiremos acompañándolas”.

El subsecretario añadió que “desde el primer minuto instruí al delegado presidencial de La Araucanía, Eduardo Abdala, a que acompañe y entregue toda la ayuda que requieran sus familias y apoye el trabajo que realizan, desde el primer minuto, tanto el Ministerio de Seguridad Pública como las fuerza policiales en la investigación”.

De acuerdo a lo informado por Carabineros, en el sitio del suceso se encontró munición de guerra y convencional. Por orden del Ministerio Público, las pericias fueron encargadas al Laboratorio de Criminalística (Labocar), mientras que el OS-9 quedó a cargo de la investigación.