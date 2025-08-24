Maura Rivera se despide de su padre fallecido en atropello y señala que “partió de una manera abrupta e injusta”

La bailarina Maura Rivera se refirió este domingo a la muerte de su padre, quien falleció tras ser atropellado ayer sábado.

“Es muy difícil para mí crear este post, pero él fue mi papá quien me dio la vida y de quien estaré eternamente agradecida por eso”, comenzó señalando en una publicación en Instagram en la que compartió varios fotos con él.

“Partió de una manera abrupta e injusta. No tuvimos una relación fácil ,marcada con altos y bajos. Sé que nadie te enseñó a ser papá pero te perdono y te perdoné viejo, sin rencores. Que tu alma se eleve y descanses en paz”, agregó.

Para finalizar, la exparticipante de Rojo le deseó un “Buen viaje a la eternidad. Hicimos lo posible y me quedo con los mejores recuerdos por siempre en mi mente y en mi corazón. Gracias por cada mensaje, palabra y respeto”.

El fatal atropello habría ocurrido durante la mañana del sábado en Puente Alto. Un motociclista habría impactado al padre de la bailarina en la intersección de las calles Gabriela Poniente con Coquimbo. Debido a la gravedad de sus lesiones, y a pesar de recibir atención en el lugar, finalmente falleció.

El motociclista involucrado en el atropello fue detenido en el lugar por Carabineros.