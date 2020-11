Subsecretario Dougnac por acusaciones de supuestos tratos misóginos: “Esto surge de un problema laboral que busca otro tipo de compensaciones”

Hoy el balance diario por coronavirus del Ministerio de Salud comenzó destacando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el próximo 25 de noviembre.

En ese contexto, la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, y la encargada del Departamento de Derechos Humanos y Género del Minsal (creado en agosto de este año), Nelly Alvarado, participaron del reporte, haciendo un llamado a denunciar cualquier acto de violencia intrafamiliar.

Luego, en medio de las preguntas, a Zalaquett se le consultó si no era “contraproducente” entregar este mensaje en un panel donde estaba presente el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, quien, según una publicación de prensa, fue denunciado por supuestos tratos misóginos a funcionarias de la Universidad Finis Terrae.

De acuerdo a esa información, dos enfermeras -tras renunciar a la institución académica- presentaron demandas laborales por vulneración de garantías fundamentales. Una de ellas, afirmó que “varias trabajadoras, incluyéndome, fuimos víctimas de conductas de maltrato y discriminación por parte del decano (Dougnac) y el vicedecano, Mauricio Soto”.

“Nosotros estamos aquí para dar una excelente noticia que es un trabajo colaborativo que estamos realizando con el Minsal a través de la unidad de género y liderado por el ministro Paris”, dijo Zalaquett.

Por su parte, Dougnac respondió: “Quiero insistir una vez más, todas las acusaciones que se han hecho en mi contra no tienen ningún fundamento. Lo digo con toda claridad, yo soy una personas extraordinariamente respetuosa, no hago ningún tipo de discriminación y no lo he hecho. Las frases que se me atribuyen no son ciertas. Por tanto yo doy por concluido este tema. Esto surge de un problema laboral que busca otro tipo de compensaciones, pero que no se ajusta a la verdad”.

Asimismo, el ministro Paris, dijo que “como ministro de Salud, comprometo esta alianza con el Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género en el sentido de que dentro de todo el Ministerio de Salud mantendremos el más alto respeto por los derechos civiles de la mujer y de todo el mundo”.