    Sujeto muere apuñalado en feria de Quilpué: tenía antecedentes policiales

    El Ministerio Público encargó las diligencias investigativas del crimen a la Policía de Investigaciones.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    La PDI investiga un homicidio ocurrido en una feria de Quilpué.

    Un hombre murió durante la tarde de este miércoles luego de recibir heridas con un arma cortante en la comuna de Quilpué, en la Región de Valparaíso.

    El hecho motivó que el Ministerio Público encargara una serie de diligencias investigativas a la Policía de Investigaciones (PDI), la que realizará pericias por este homicidio, ocurrido en la Feria El Belloto.

    El subprefecto de la Brigada de Homicidios Valparaíso, Rodrigo Gallardo, señaló que también concurrirá personal del Laboratorio de Criminalística para analizar el sitio del suceso.

    “La víctima corresponde a un hombre chileno de 35 años, con antecedentes policiales, el que presentaba diversas heridas cortopunzantes a nivel torácico y abdominal”, afirmó Gallardo.

    Detectives de la PDI trabajan en las inmediaciones de la feria y recaban registros de cámaras de seguridad para esclarecer la dinámica de los hechos e identificar al responsable.

