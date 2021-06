Sumario contra Brahm: Primera sala del TC ratifica censura por escrito como sanción tras acusaciones de maltrato laboral

En la vista de la causa hubo una ausencia que no dejó indiferente a nadie. Hoy en la primera sala del Tribunal Constitucional (TC) se resolvería si se le aplicaba sanción o no a la presidenta del organismo, María Luisa Brahm, que es objeto de un sumario tras la denuncia de funcionarios y ex asesores por supuestos actos de acoso laboral. A la vista de la causa no se presentó el ministro Iván Aróstica con quien mantienen una disputa pública y privada.

Pese a esta ausencia la sala, en votación dividida, acordó mantener la propuesta del ministro sumariante Rodrigo Pica quien tras calificar las denuncias como “faltas de respeto graves contra funcionarios” determinó sancionar a la abogada con una censura por escrito. De acuerdo a informaciones que trascendieron del organismo el ministro Miguel Ángel Fernández estuvo por absolverla, mientras que los ministros Juan José Romero y José Ignacio Vásquez confirmaron el castigo administrativo. El juez suplente Álvaro Jaramillo se excusó de resolver, argumentando motivos personales.

En tanto, en dicha audiencia por 3 votos a 1 (esta vez sí votó el suplente) se decidió sancionar también a Claudia Vélez, jefa de gabinete de Brahm.

La defensa de la presidenta del TC podría buscar ahora mecanismos de impugnación de este proceso disciplinario. Falta también lo que resuelva Pica en otro de los sumarios abiertos, esta vez tras la denuncia de la secretaria del organismo quien acusó a Brahm de avalar un allanamiento ilegal a las oficinas del resto de los ministros ocurrido en febrero de 2020.