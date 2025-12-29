SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Superintendencia de Salud corrige por primera vez cobros del GES tras verificar primas de isapres

    De acuerdo con lo informado, el proceso de verificación beneficia a cerca de 2,6 millones de afiliados.

    Arturo LeónPor 
    Arturo León
    MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

    En un hecho inédito para la protección de los derechos de las personas, la Superintendencia de Salud pudo verificar y corregir por primera vez las primas GES que las isapres pretendían cobrar, gracias a una nueva facultad legal que antes no existía y que hoy la Ley Corta de isapres (21.674) revirtió.

    El regulador ahora tiene la atribución que nunca tuvo desde que se creó el GES en 2005: revisar lo que las aseguradoras quieren cobrar y rechazar los montos que no estén justificados. El resultado: tres isapres deberán cobrar menos de lo que habían informado.

    “Quiero ser muy claro con las personas afiliadas: antes de esta ley, las isapres informaban cuánto iban a cobrar y la Superintendencia no podía hacer nada. Eso se terminó. Hoy revisamos cada cifra con rigor técnico y donde encontramos cobros excesivos, los corregimos. Esto es protección real para la gente, señaló el superintendente de Salud, Víctor Torres.

    De acuerdo con lo informado, el proceso de verificación beneficia a cerca de 2,6 millones de afiliados, ya que tres aseguradoras deberán cobrar menos de lo que habían anunciado inicialmente.

    Torres agregó: “Sabemos que cualquier aumento preocupa a las familias. Por eso es tan importante este proceso de verificación: para asegurar que cada peso que se cobra esté justificado. El GES 90 amplía la protección con tres nuevas enfermedades de alto impacto. No habrá cobro retroactivo y las personas tienen 60 días para evaluar sus opciones”.

    El superintendente también destacó que “lo más importante es que 6 de las 10 isapres tienen una prima menor que la que cobraban en septiembre 2022, antes del fallo de la Corte, incluso con 3 nuevas enfermedades de alto impacto”.

    El nuevo GES 90 amplía la cobertura de 87 a 90 problemas de salud, incorporando patologías de alto impacto como la cirrosis hepática, la depresión grave en niños, niñas y adolescentes, y tratamientos para dejar de fumar. A ello se suma la inclusión de medicamentos de alto costo, como terapias biológicas y tratamientos innovadores, que antes estaban fuera del alcance de muchos pacientes.

    Las tres nuevas enfermedades que cubre el GES son: cirrosis hepática, depresión grave en niñas, niños y adolescentes y ayuda para dejar de fumar (25 años o más).

