Superintendencia de Salud corrige por primera vez cobros del GES tras verificar primas de isapres

En un hecho inédito para la protección de los derechos de las personas, la Superintendencia de Salud pudo verificar y corregir por primera vez las primas GES que las isapres pretendían cobrar, gracias a una nueva facultad legal que antes no existía y que hoy la Ley Corta de isapres (21.674) revirtió.

El regulador ahora tiene la atribución que nunca tuvo desde que se creó el GES en 2005: revisar lo que las aseguradoras quieren cobrar y rechazar los montos que no estén justificados. El resultado: tres isapres deberán cobrar menos de lo que habían informado.

“Quiero ser muy claro con las personas afiliadas: antes de esta ley, las isapres informaban cuánto iban a cobrar y la Superintendencia no podía hacer nada. Eso se terminó. Hoy revisamos cada cifra con rigor técnico y donde encontramos cobros excesivos, los corregimos. Esto es protección real para la gente, señaló el superintendente de Salud, Víctor Torres.

De acuerdo con lo informado, el proceso de verificación beneficia a cerca de 2,6 millones de afiliados, ya que tres aseguradoras deberán cobrar menos de lo que habían anunciado inicialmente.

Torres agregó: “Sabemos que cualquier aumento preocupa a las familias. Por eso es tan importante este proceso de verificación: para asegurar que cada peso que se cobra esté justificado. El GES 90 amplía la protección con tres nuevas enfermedades de alto impacto. No habrá cobro retroactivo y las personas tienen 60 días para evaluar sus opciones”.

El superintendente también destacó que “lo más importante es que 6 de las 10 isapres tienen una prima menor que la que cobraban en septiembre 2022, antes del fallo de la Corte, incluso con 3 nuevas enfermedades de alto impacto”.

El nuevo GES 90 amplía la cobertura de 87 a 90 problemas de salud, incorporando patologías de alto impacto como la cirrosis hepática, la depresión grave en niños, niñas y adolescentes, y tratamientos para dejar de fumar. A ello se suma la inclusión de medicamentos de alto costo, como terapias biológicas y tratamientos innovadores, que antes estaban fuera del alcance de muchos pacientes.

Las tres nuevas enfermedades que cubre el GES son: cirrosis hepática, depresión grave en niñas, niños y adolescentes y ayuda para dejar de fumar (25 años o más).