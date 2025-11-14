OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Suprema anuncia apoyos y sumario por lo ocurrido en la Corte de Arica y Gendarmería defiende procedimiento

    La ministra María Angélica Repetto viajará a la zona para evaluar la situación que se vive en la repartición y coordinar de manera directa los apoyos que se necesiten por los trabajadores en temas psicológicos.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Durante la reunión extraordinaria del Pleno de la Corte Suprema de este viernes, respecto a la situación de Diego Simpertigue, se abordó también la muerte de un funcionario judicial de Arica que atacó a colegas con un cuchillo.

    Este jueves, Juan Verdejo, un oficial de la Corte de Apelaciones de Arica, hirió con un arma blanca al administrador del tribunal de alzada. Aquello produjo que fuera reducido por funcionarios de Gendarmería y Carabineros, en un hecho que, según el Ministerio Público, está “más bien vinculado a la salud mental”.

    Tras la reunión del Pleno, la ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo Labra, informó que una vez producido el incidente el presidente del máximo tribunal Ricardo Blanco, el ministro encargado de seguridad, Manuel Antonio Valderrama, y la Corporación Administrativa del Poder Judicial se contactaron con la presidenta de la Corte de Apelaciones de Arica, María Verónica Quiroz Fuenzalida, para informarse de los hechos y ofrecer ayuda social y apoyo a los funcionarios afectados por la situación.

    “En definitiva se dispuso que la ministra (María) Angélica Repetto, quien es la encargada del Comité Nacional de Riesgos Psicosociales, se va a constituir la próxima semana en esa corte de apelaciones, con el objeto de evaluar la situación que se está viviendo en dicha repartición y coordinar de manera directa los apoyos que se necesiten por los funcionarios en temas psicológicos, la ayuda que requieran y la contención necesaria”, explicó la ministra Melo en el Palacio de Tribunales.

    Fiscal judicial realizará sumario

    La portavoz indicó que, a petición de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales, se dispuso “la instrucción de un sumario administrativo de responsabilidad o alguna cuestión que pareciera irregular”.

    “Hasta aquí parece que no ha habido transgresión de medidas de seguridad, pero es importante analizar la situación, y por ello se encargó una investigación al fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Arica”.

    Gendarmería defendió actuar

    Por otro lado, en dependencias del Ministerio de Justicia, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, se refirió al procedimiento adoptado para contener al funcionario que resultó abatido.

    Pérez planteó que se trató de una “situación inusual, nunca antes vista de estas características, al menos en los últimos 30 años”.

    “Siempre se ordena un sumario administrativo, sin perjuicio de las pericias que ya se estaban desarrollando. El personal de Gendarmería recibió los agradecimientos y así fue reportado por parte del director regional de Arica (coronel Christian Vidal), al que habla, en términos de la reacción inmediata para proteger la integridad física de la judicatura y del personal que se desempeña en el lugar”, destacó Pérez.

    Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, enfatizó la aclaración de que el incidente no fue protagonizado por una persona externa.

    “Gendarmería y Carabineros actuaron con las consecuencias que conocemos hasta el momento, pero esto está en plena investigación. La razón, el motivo y cómo ocurrieron los hechos más en detalle se encuentran en plena investigación y ahí lo que corresponde es esperar que esta investigación vaya decantando para ver si es necesario tomar medidas que refuercen la seguridad en las cortes, considerando además que son dos funcionarios”, explicó la autoridad de gobierno.

    El funcionario atacado se encuentra en estado grave, fuera de riesgo vital.

    Más sobre:Corte SupremaJuan VerdejoGendarmeríaCorte de Apelaciones de Arica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendios forestales: anuncian cierre preventivo de 41 áreas protegidas durante jornada electoral y activación de Botón Rojo en 81 comunas

    Compras informales en canales digitales superan los US$800 millones y vestuario lidera

    CMF sanciona a siete sociedades anónimas dueñas de clubes del fútbol chileno

    “Veo poca disposición de colaboración”: comisión revisora de AC contra Pardow suspende sesión tras ausencia de invitados

    Curazao, Aruba, Bonaire, Antigua, Barbados ¿Por qué los chilenos ahora buscan estos destinos para visitar en cruceros?

    Ventas de viviendas: BTG Pactual dice que ritmo no se recuperará hasta en dos años

    Lo más leído

    1.
    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    2.
    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    3.
    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    4.
    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    5.
    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Paraguay por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Paraguay por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. México por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. México por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Colombia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Colombia por el Mundial Sub 17

    Incendios forestales: anuncian cierre preventivo de 41 áreas protegidas durante jornada electoral y activación de Botón Rojo en 81 comunas
    Chile

    Incendios forestales: anuncian cierre preventivo de 41 áreas protegidas durante jornada electoral y activación de Botón Rojo en 81 comunas

    Suprema anuncia apoyos y sumario por lo ocurrido en la Corte de Arica y Gendarmería defiende procedimiento

    “Veo poca disposición de colaboración”: comisión revisora de AC contra Pardow suspende sesión tras ausencia de invitados

    Regular la inteligencia artificial: el dilema del siglo
    Negocios

    Regular la inteligencia artificial: el dilema del siglo

    Compras informales en canales digitales superan los US$800 millones y vestuario lidera

    CMF sanciona a siete sociedades anónimas dueñas de clubes del fútbol chileno

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Por qué la BBC le pidió disculpas a Donald Trump

    “Primera vez que salimos de tu living”: así es Netflix House, el primer parque temático de la plataforma de streaming

    Bravo presiona a Pablo Milad para que Manuel Pellegrini llegue a la Roja: “Si me tocara ser presidente, le paso las llaves”
    El Deportivo

    Bravo presiona a Pablo Milad para que Manuel Pellegrini llegue a la Roja: “Si me tocara ser presidente, le paso las llaves”

    Nuevo técnico caído en la Liga de Primera: Juan José Ribera es despedido de Audax Italiano

    “Mandé a poner vidrios polarizados”: los detalles de la noche en que Xabier Azkargorta fue despedido de la Roja

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Mon Laferte revela que Dua Lipa la invitó a cantar con ella en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Mon Laferte revela que Dua Lipa la invitó a cantar con ella en el Estadio Nacional

    Dave Mustaine, Ride the Lightning de Metallica y una trama de varios capítulos

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro

    Maduro dice que el pueblo de Estados Unidos debería “unirse a Venezuela por la paz de las Américas”
    Mundo

    Maduro dice que el pueblo de Estados Unidos debería “unirse a Venezuela por la paz de las Américas”

    El delito que migró de país: Represión alemana desplaza hacia Austria a los ladrones holandeses de cajeros automáticos

    Juez español procesa a Íñigo Errejón, cofundador e ideólogo de Podemos, por presunta agresión sexual a actriz

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena
    Paula

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho