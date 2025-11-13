OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Funcionario del Poder Judicial ataca a administrador de la Corte de Arica y es abatido por gendarmes y carabineros

    Juan Verdejo, un oficial del tribunal de alzada, hirió con un arma blanca al administrador del tribunal de alzada de Arica por razones que se investigan. Aquello produjo que fuera reducido por funcionarios de Gendarmería y Carabineros, en un hecho que, según la Fiscalía, está "más bien vinculado a la salud mental".

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    Violento episodio en la Corte de Arica.

    Pocos minutos faltaban para las 13 horas de este jueves, cuando uno de los oficiales 4º de la Corte de Apelaciones de Arica, identificado como Juan Erasmo Enrique Verdejo Valle (31), tomó un cuchillo que estaba en las oficinas de ese tribunal de alzada. Ese sería el comienzo de un ataque que dejó a un funcionario herido de gravedad y a Verdejo fallecido tras ser abatido por gendarmes y carabineros.

    Según los antecedentes recabados hasta ahora por la Fiscalía Regional de Arica, durante la mañana Verdejo habría tenido algún problema de salud mental, lo que derivó en que tomara un cuchillo para atacar al resto de trabajadores judiciales. El fiscal regional, Mario Carrera, afirmó que “el sujeto estaba fuera de sí e intentó atacar a quien se pusiera por delante”.

    Y así ocurrió. Tras un forcejeo con Raúl Marchant Lira (52), administrador de la Corte de Arica, Verdejo le propinó una serie de puñaladas, lo que dejaron al funcionario gravemente herido, teniendo que ser derivado de urgencia al hospital regional en riesgo vital. Según señaló la presidenta de dicho tribunal de alzada, María Verónica Quiroz, Marchant debió ser intervenido de urgencia, lo que le permitió salir del estado de riesgo para su vida, pero continua grave.

    En paralelo, y en su intento por reducir al ataque, funcionarios de Carabineros y Gendarmería abatieron a Verdejo, quien falleció instantáneamente en el tribunal. Si bien hasta ahora se desconocen las motivaciones y en el contexto en el que ocurrieron los hechos, los que son investigados por el ente persecutor, la Fiscalía confirmó que previamente el oficial 4º de la Corte de Arica estuvo con licencia médica psiquiátrica.

    Además de aquello, el fiscal Carrera descartó que este ataque tenga vinculación con hechos delictuales: “Lo que ocurrió acá fue una situación lamentable, más bien vinculada a la salud mental (...) esa es la hipótesis que estamos trabajando hasta el momento”. Por lo mismo, el persecutor también descartó fallas en los protocolos de seguridad del edificio, dada la dinámica en que ocurrieron los hechos.

    Cronología de un ataque

    El ataque ocurrido en la Corte de Arica, según fuentes de La Tercera, habría comenzado en el piso uno de dicho tribunal ubicado en la calle Manuel Blanco Encalada de esa ciudad del norte. En ese lugar se produjo el ataque de parte de Verdejo a Marchant, lo que fue observado por una funcionaria de Gendarmería, quien alertó al resto de los funcionarios de lo que estaba ocurriendo.

    En paralelo al actuar de los gendarmes, llegó hasta el recinto funcionarios de Carabineros quienes fueron alertados de lo que estaba ocurriendo en el tribunal. Al llegar los policías, según los primeros antecedentes recogidos por este medio, los carabineros se encontraron con Verdejo en el ingreso del recinto. Al ver a los integrantes de la policía uniformada, y desobedeciendo la orden de estos, el oficial 4º se negó a soltar el cuchillo, lo que llevó a dos funcionarios a intentar herirlo en sus piernas para poder reducirlo.

    Tras ese primer intento de parte de la policía uniformada, el hombre de 31 años subió al segundo piso del tribunal. Ese recorrido, según se ha difundido en redes sociales, fue grabado por personas de edificios colindantes y en el cual se puede ver los pasos de Verdejo.

    Ya en el segundo piso, el egresado de derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, se encontró de frente con funcionarios de Gendarmería, momento en el que se intentó abalanzar en contra de ellos. A raíz de aquello, los gendarmes utilizaron sus armas. La indagatoria, según fuentes conocedoras del caso, permitirá dilucidar la dinámica en la que los funcionarios policiales y gendarmes percutaron sus armas.

    “Ante la imposibilidad de reducirlo, y en vista de que seguía intentando atacar a otros funcionarios, tuvimos este desenlace por la intervención de personal policial”, afirmó el fiscal Carrera.

    El subprefecto Julio Ceballos de la Brigada de Homicidios de Arica de la Policía de Investigaciones (PDI), sostuvo que “básicamente estaríamos en presencia de un hecho actuado por personal, tanto de personal de Gendarmería como de Carabineros, en uso legítimo de sus armas de cargo, en pos de la seguridad de personas administrativas que se encontraban en el interior de la Ilustrísima Corte de Operaciones de Arica”. El oficial de la policía civil confirmó que en total se encontraron 16 vainillas de balas en el lugar.

    Luego del fallecimiento de Verdejo, quien ingresó el 2013 a estudiar a la Universidad Católica de Valparaíso, la PDI asumió las pericias en el lugar. Ceballos informó que “el personal especializado se encuentra desarrollando el trabajo externo del cadáver, el levantamiento de bastante evidencia balística que se encuentra en el lugar, la toma de declaraciones, el levantamiento de cámaras de vigilancia y todas las diligencias que permitan, en este caso al ente persecutor, establecer una dinámica y la responsabilidad en el caso que se le hubiesen”.

    En paralelo, la ministra Quiroz señaló que “en este minuto lo que me interesa y estoy abocada realmente es a la contención de todos los funcionarios, porque fue un momento muy estresante para todos, una cosa nunca antes vivida en esta Corte. Y, por cierto, me preocupa muchísimo la salud de todos mis funcionarios y es precisamente a eso a lo que me voy a abocar”.

    Más sobre:Poder JudicialCorte de Apelaciones de AricaTribunalesJusticiaGendarmeríaCarabinerosAricaRegión de Arica y Parinacota

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gustavo Gatica repudia promesa de Kaiser de indultar a carabineros: “No es justicia, es impunidad”

    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    EE.UU. anuncia “Operación Lanza del Sur” para “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio”

    Las fintech critican postergación del sistema de finanzas abiertas, pero bancos y el retail financiero celebran

    Gustavo Gatica: “Cometimos el error de pensar que toda esa gente que salió a marchar en 2019 era de izquierda”

    La presión sobre el FA por mantenerse como la bancada más grande de la izquierda

    Lo más leído

    1.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    2.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    3.
    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    4.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    5.
    Tricel anula definitivamente elección de Rodrigo Vidal como rector de la Usach

    Tricel anula definitivamente elección de Rodrigo Vidal como rector de la Usach

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de las elecciones presidenciales

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de las elecciones presidenciales

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Gustavo Gatica repudia promesa de Kaiser de indultar a carabineros: “No es justicia, es impunidad”
    Chile

    Gustavo Gatica repudia promesa de Kaiser de indultar a carabineros: “No es justicia, es impunidad”

    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    Gustavo Gatica: “Cometimos el error de pensar que toda esa gente que salió a marchar en 2019 era de izquierda”

    Las fintech critican postergación del sistema de finanzas abiertas, pero bancos y el retail financiero celebran
    Negocios

    Las fintech critican postergación del sistema de finanzas abiertas, pero bancos y el retail financiero celebran

    Forum proyecta leve alza en venta de vehículos en 2026, debido a bajo crecimiento de la economía y aún altas tasas

    IPSA corta racha de alzas contagiado por caídas en Wall Street, pero dólar baja de $930

    Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años
    Tendencias

    Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado

    Christian Garin vence al argentino Alex Barrena para avanzar a cuartos del Challenger de Montevideo y acercarse al top 100
    El Deportivo

    Christian Garin vence al argentino Alex Barrena para avanzar a cuartos del Challenger de Montevideo y acercarse al top 100

    Francia clasifica al Mundial 2026 con una goleada y Cristiano Ronaldo se hace expulsar en la caída de Portugal

    Se fue aplaudiendo al árbitro: la agresión de Cristiano Ronaldo que produjo su expulsión ante Irlanda

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica
    Finde

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro
    Cultura y entretención

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro

    Catherine Lacey, escritora: “Los detectives salvajes me parece una locura. Es imposible no amarlo”

    Felipe Parra en la piel de los candidatos presidenciales: “Kast es el más difícil de imitar y Artés lo saqué al tiro”

    EE.UU. anuncia “Operación Lanza del Sur” para “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio”
    Mundo

    EE.UU. anuncia “Operación Lanza del Sur” para “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio”

    Las razones de los diputados franceses para suspender la controvertida reforma de pensiones de Macron

    A 40 años de la catástrofe de Armero: una tragedia que marcó la historia de Colombia

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp
    Paula

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?